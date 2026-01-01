網上熱話｜觀塘拉麵店推「劣食」三色豆拉麵 網民崩潰：即刻滾出地球

餐飲業界近年面對經營壓力，近日，一間位於觀塘的拉麵店以奇招成功吸引注意，因推出一款具爭議性、售$38的「三色豆拉麵」，宣傳手法更令人哭笑不得，獲大批網民分享熱烈討論，有人區表達「震怒」，笑言是侮辱拉麵「日本人表示借錢都要告你！」、「覺得呢碗拉麵會影響港日關係」，亦有人稱「立刻滾出地球」。

該間近日位於觀塘駱駝漆大廈的拉麵小店，自稱是「全觀塘最自由嘅日式拉麵」，讓客人可以自由配搭湯底和菜。店方近日於社交平台宣布推出全新產品「三色豆拉麵」。帖文以幽默風格介紹，稱其為「唔知點解會出嘅全新單品」，並坦言「不是店長推介」。圖片可見，「三色豆拉麵」在麵條上鋪滿青豆、粟米粒及甘筍粒，旁邊配有木耳及紫菜。店方更揚言「你可以唔食，但你一定要請朋友食」，邀請親身試食，看這碗售價$38的拉麵「到底會係好味勇者塔定劣食勇者塔，就要靠大家自己嚟試啦！」。

有網民憂影響港日關係 由於「三色豆」是不少人的童年陰影，帖文已獲超過五千人轉發，引發熱烈討論。大量網民湧入留言表達「憤怒」，「立刻滾出地球」、「即刻，攞住你嘅廚餘，離開地球」、「我想報警」、「咪拎啲廚餘出黎賣好嗎」、「請你帶住呢碗三色豆拉麵離開呢個世界」、 「我唔排除借邦民同你打官司」、「如果我話我唔怕三色豆，係咪算38蚊粗粗地又搞掂一餐」，有人笑言這簡直是侮辱拉麵，「日本人表示借錢都要告你！」、「覺得呢碗拉麵會影響港日關係」。