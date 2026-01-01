元朗錦綉花園會所請洗碗工包免費食宿 網民：一定爭崩頭｜網上熱話

洗碗工職位一直被指難請人，故近年有僱主開出高薪「求才」，更有人開出包免費食宿。近日，元朗私人屋苑錦綉花園的會所刊登招聘洗碗工廣告，除基本月薪和員工福利外，更表明提供免費住宿及膳食，引發社交平台熱烈討論，不少網民認為條件吸引，更有人稱「一定爭崩頭」。

有網民在Facebook群組「元朗、天水圍、屯門友@Facebook」分享一張招聘廣告截圖，可見錦綉花園鄉村俱樂部正招聘洗碗工。廣告列明，該職位每月薪金為$17,500，每天工作9小時，並提供醫療及花紅等福利，應徵者需擁有2年或以上的餐廳工作經驗。然而，最注目的是廣告中特別標註的「免費住宿、膳食」福利，迅速成為網民討論重點。

有網民都認為條件極具吸引力，直言「嘩，免費有得住，吸引喎」、「包住宿伙食係重點」、「包住錦綉花園內？」，更有人指「一定爭崩頭啦」。有網民計算後表示，扣除食宿開支後，薪金幾乎可以全數儲起，形容「有食有住，慳到好多錢」、「加埋福利2萬幾都黎」、「全包喎！冇皮費，人工剩袋！掂！」，惟亦有人質疑或是請外勞「啱晒外勞」。另有人認為工作不如想像中「豪華」，「肯定洗X死」、「一星期做足7日？」、「小弟都做過包食宿既工作，同時又要照顧自己家庭，好麻煩既事」。