大埔宏福苑五級火｜援助基金總額達45億 龔如心慈善管理暫未決定1億捐款用途

民政及青年事務局局長麥美娟表示，截至前日，「大埔宏福苑援助基金」總額已達45億元。援助基金目前已推出針對3個方面的11項援助。各項援助的財政承擔額約為12億元，佔援助基金整體金額約30%。基金的帳目將按照相關法例的規定呈交審計署署長進行審計，而基金的報告也會提交立法會省覽。 麥美娟書面回覆立法會議員質詢時說，政府留意到社會上有不同機構主動為受火災影響的人士提供不同支援，包括龔如心慈善管理有限公司早前表示在完成相關的程序後，將提供首筆1億元捐款支援災後重建。據了解，龔如心慈善管理有限公司仍未就捐款用途作最終決定，而相關工作仍在進行之中。

她又表示，據政府理解，各慈善機構會按照實際運作情況及目的，制訂並落實不同支援項目。慈善機構亦會按照相關管理機制，監察項目落實情況。勞工及福利局早前已跟一些主要的慈善團體聯絡，讓機構可善用「一戶一社工」的機制，向受影響的人士提供支援。 教育局已成立危機處理小組支援區內學校 教育局局長蔡若蓮表示，根據學校向教育局提供的資料，共有370多名中、小學和幼稚園學生住在大埔宏福苑，另外有80多名專上院校學生及50多名教職員受影響。教育局在火災後已成立危機處理小組向區內學校提供支援，並向區內每所中小學和幼稚園，分別發放10萬元和5萬元的支援津貼。

蔡若蓮書面回覆立法會議員質詢時說，局方亦組織「一校一支援」隊伍，對受較大影響的學校提供針對性的支援。另外，局方在去年11月至12月，舉辦了12場全港網上「特別事故心理支援講座」，學校的專業人員並會密切留意學生在學習、社交、情緒上的需要，並適時提供適切協助和支援。 另外，大埔浸信會公立學校的校舍受火災影響而須封閉一段時間，教育局一直與學校溝通，持續提供支援，經局方與相關政府部門商討後，原本計劃改建為綜合社會服務大樓的前中華基督教會基正小學校舍，將分配給大埔浸信會公立學校於2026/27學年起作校舍用途。教育局正推進校舍翻新工程，以新校舍標準交付，預計可於今年夏季完成。