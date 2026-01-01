孫玉菡：補充勞工優化計劃接逾2.2萬宗申請　侍應生及初級廚師獲批最多

勞工及福利局局長孫玉菡表示，截至上月補充勞工優化計劃共接獲22,500多宗申請，涉及申請輸入超過17萬名勞工，申請人數最多的5個行業包括餐飲服務業、零售業、保安服務業、清潔服務業和貨運業。同期獲批的申請為14,900多宗，涉及96,100多名輸入勞工，獲批人數最多依次為侍應生、初級廚師、廚師、售貨員和清潔工人。

孫玉菡出席立法會大會回覆議員質詢時表示，勞工處正檢討優化計劃，為配合優化計劃在今年上半年完成檢討，當局已開展人力推算的中期更新工作，優先針對輸入勞工比例比較高的行業進行數據分析，以期提早提供有關的部分分析結果，在檢討優化計劃的時候作為參考和幫助政府做好中長期的規劃。他續指，政府一直持續監察勞動市場，並與持份者保持溝通，動態調整計劃安排。