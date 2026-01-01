「粵車南下」駛入市區的措施實施1個月以來，運輸署接獲超過2500人申請，預約出行到港的粵車超過1000輛，惟接連有車輛被發現違反香港道路守則。社交平台流傳一架掛上「FT」字頭香港車牌及內地廣東省車牌的寶馬汽車於大嶼山路面行駛，期間被一架大嶼山的士司機發現，最終於梅窩報警求助，指警員票控該名「粵車南下」車主，《am730》正向警方查詢事件。

傳警員即場票控

社交平台Threads有大嶼山的士司機發文，稱「粵車南下不得擅闖嶼南，兩部藍的夾住報警等開單」，可見一架掛上「FT」字頭香港車牌及內地廣東省車牌的寶馬汽車於大嶼山路面行駛，及後該車泊於銀鑛灣路附近一公園。另facebook群組「車cam L（香港群組）」有網民拍得該車車主被警員調查，稱「乜原來粵車南下都可以揸去梅窩咩？仲要揸入公園泊低，結果比村民報警！」。該名大嶼山的士司機網民及後稱，「我嚮貝澳已經吊佢尾，跟到梅窩然後睇睇車頭就直接叫同事報警」、「我閘完落地叫個司機落窗，然後佢話佢地嚮梅窩訂左海景度假酒店。我地就知道，梅窩冇一間酒店係車可以直入。所以佢見到有位就斑馬線個窿剷上公園度然後停車，跟住我地即刻到步唔俾佢走」，又指警員到場後「黎到開告票，有冇原車遣返就唔知」，又引司機解釋「佢話佢唔知 就跟高德導航進來不知道有禁行措施。」