一架掛上「FT」字頭香港車牌及內地廣東省車牌的寶馬汽車於大嶼山路面行駛，警員到場調查。(Threads/facebook群組「車cam L（香港群組）」)

「粵車南下」駛入市區的措施實施1個月以來，運輸署接獲超過2500人申請，預約出行到港的粵車超過1000輛，惟接連有車輛被發現違反香港道路守則。社交平台流傳一架掛上「FT」字頭香港車牌及內地廣東省車牌的寶馬汽車於大嶼山路面行駛，期間被一架大嶼山的士司機發現，最終於梅窩報警求助，指警員票控該名「粵車南下」車主。

警方回覆《am730》表示，周三（28日）凌晨零時6分接獲報案，指在大嶼山梅窩銀礦灣路發現一輛私家車未有展示有效的「大嶼山封閉道路通行許可證」而進入大嶼山封閉路段。人員接報到場，向該私家車司機發出定額罰款通知書。