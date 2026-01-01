「粵車南下」駛入市區的措施實施1個月以來，運輸署接獲超過2500人申請，預約出行到港的粵車超過1000輛，惟接連有車輛被發現違反香港道路守則。社交平台流傳一架掛上「FT」字頭香港車牌及內地廣東省車牌的寶馬汽車於大嶼山路面行駛，期間被一架大嶼山的士司機發現，最終於梅窩報警求助，指警員票控該名「粵車南下」車主。
警方回覆《am730》表示，周三（28日）凌晨零時6分接獲報案，指在大嶼山梅窩銀礦灣路發現一輛私家車未有展示有效的「大嶼山封閉道路通行許可證」而進入大嶼山封閉路段。人員接報到場，向該私家車司機發出定額罰款通知書。
的士司機報案
社交平台Threads有大嶼山的士司機發文，稱「粵車南下不得擅闖嶼南，兩部藍的夾住報警等開單」，可見一架掛上「FT」字頭香港車牌及內地廣東省車牌的寶馬汽車於大嶼山路面行駛，及後該車泊於銀鑛灣路附近一公園。另facebook群組「車cam L（香港群組）」有網民拍得該車車主被警員調查，稱「乜原來粵車南下都可以揸去梅窩咩？仲要揸入公園泊低，結果比村民報警！」。該名大嶼山的士司機網民及後稱，「我嚮貝澳已經吊佢尾，跟到梅窩然後睇睇車頭就直接叫同事報警」、「我閘完落地叫個司機落窗，然後佢話佢地嚮梅窩訂左海景度假酒店。我地就知道，梅窩冇一間酒店係車可以直入。所以佢見到有位就斑馬線個窿剷上公園度然後停車，跟住我地即刻到步唔俾佢走」，又指警員到場後「黎到開告票，有冇原車遣返就唔知」，又引司機解釋「佢話佢唔知 就跟高德導航進來不知道有禁行措施。」
帖文引發網民熱議，有人稱「大地任佢行」、「大嶼山居民支持你」、「唔知幾時入埋機場跑道」、「支持出手舉報馬路炸彈」、「話明南下，當然可以去大嶼山南」。
大嶼山封閉道路包括東涌道（石門甲以南）及南部道路，涵蓋梅窩、昂坪、大澳、愉景灣等，平日需「大嶼山封閉道路通行許可證」（俗稱禁區紙）。根據法例，駕駛人士未持有有效許可證而在封閉道路上駕駛車輛，會被檢控。而粵車南下僅限市區及指定路段，嚴禁進入大嶼山禁區、邊境禁區等封閉道路，違者可被罰款$320。