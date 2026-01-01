建造業議會人工智能年正式啟動 推動人工智能落地應用 提升效率保安全

建造工程牽涉眾多繁複工序管理者要層層梳理，絕非易事。業界除需要革新管理文化外，亦應善用人工智能（AI）技術輔助，建立安全智慧工地，保障前線工友安全之餘，並提升生產質素。 為提升香港建造業競爭力，鼓勵業界多應用新材料、新方法和新技術，建造業議會早前為「2025建造業議會創新獎」舉辦頒獎典禮，除向得獎者頒發獎外，建造業議會同場宣佈將2026年定為人工智能年，向業界介紹今年一系列措施，推動創新科技於建築設計、施工和安全，以及項目生命週期中不同範疇的應用，並著重培訓新一代相關知識及技能，促進智能發展。

發揮人工智能潛力 提升建造業水平 建造業議會主席何安誠教授工程師指出，創新獎除嘉許業界過去一年的非凡成就外，亦實證香港建造業的進步。隨著AI對日常生活影響日漸擴大，業界必須透過專業的知識和能力，盡可能展現大數據和AI的潛力，為香港打造更安全、更環保及更有效率的未來。 何主席指香港競爭力一直保持國際頂級水平，他引用最新的《世界競爭力年報》，香港在基礎建設和數碼競爭力等不同領域均名列前茅，而在2025國際建築成本指數中，香港亦有所下跌，顯示了數碼科技應用不單提高建築效率及有助節省成本，更有利提升質素。

工地採用創新技術 開啟無限可能 不少公司雖有創新意向，卻被財政成本窒礙。何主席介紹議會管理的建造業創新及科技基金已經撥款逾21億元，支援超過業界5,000項應用和培訓。機械人亦為業界未來發展關鍵，何主席指去年已有超過100部建築機械人投入工地應用，預計今年相關應用將進一步增加。而未來，融合創科技和AI將為業界開啟無限可能，如在噴漆、批盪、鑽孔採用機械人，除有助減低風險外，更可提升生產力。 建築以科技為用，最重要是以人為本。議會大力鼓勵業界採用4S安全智慧工地系統，以加強工地的危險偵測及推動建立工地安全文化，何主席補充指議會更開發出「CIC AI 助理（建造安全）」聊天機械人，已有逾二百家機構用戶應用。他又以現時業界廣泛採用的監控鏡頭為例，指AI可配合影像分析功能，只需拍攝照片已可分析出潛在風險，幫助管工和工友小心防範。

培育建造智慧新星 適應 AI 人工智能 建造業發展全繫人才，何主席認為AI並非用來取締勞動力，善用科技反可協助業界建造社會，因此議會會繼續努力培養更多生力軍，提升其知識水平、安全意識和領導能力。何主席指議會會為前線管理人員提供相關AI證書課程，又設培訓計劃，安排學員前往內地和英國交流學習，增廣見聞，貢獻香港建造業。 議會執行總監鄭定寕工程師指展望2026年，議會將舉辦人工智能大獎，並於6月舉辦建造業議會國際人工智能及智慧建造論壇暨展覽，邀請多位AI、機械人、低空經濟及其他智慧建造技術等不同範疇的專家分享交流。屆時同場並有科技供應商介紹產品，協助企業拓展商機，促進人工智能廣泛落地應用。