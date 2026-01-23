20人涉虛報工作經驗 串謀欺詐機電署發電工A牌廉署起訴

廉政公署貪污調查揭發有人以不法手段申請註冊電工牌照，藉虛報工作經驗誤導機電署發牌，並採取執法行動拘捕多名人士。經深入調查及徵詢法律意見後，廉署一連兩日(27日及28日)分3宗案件起訴20人多項串謀欺詐罪名。 首宗案件被告為封德立(59歲)，建一電力及室內設計公司東主，以及17名電工，年齡介乎37至66歲。封德立被控共26項串謀欺詐罪名，違反普通法；其餘17名被告為溫炳雄、容友諒、麥國華、盧嘉亮、林壯復、鄧志豪、歐西慶、馮銳、黃傑瑜、李偉康、勞源益、方肇宏、文偉洛、許日舜、鍾志誠、許駿銘及陳俊英，各被控其中一項罪名。各被告均獲廉署准予保釋，以待明日(29日)在觀塘裁判法院應訊。控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。

另外兩名電工羅偉明及葉文林，分別61歲及39歲，則各被控一項串謀欺詐罪名。兩人亦獲准保釋，明日分兩宗案件在觀塘裁判法院答辯。 偽造 5 年工作經驗證明文件 註冊證明書共分為5級，當中「電工A牌」為入門等級資格，要求包括具備最少5年電工的工作經驗。於2018年10月至2024年10月案發期間，建一電力為有意申請「電工A牌」的人士開辦收費培訓課程。涉案19名電工當時向機電署申請「電工A牌」，並分別為建一電力培訓課程的學生，或經他人介紹予封德立。

控罪指封德立涉嫌與同案17名電工及他人串謀詐騙機電署，向機電署訛稱該等電工曾受僱於建一電力或另外7間工程公司並從事與電工相關的工作，從而誘使機電署核准及發出「電工A牌」。羅偉明及葉文林則涉嫌以類似欺詐手段，與他人串謀詐騙機電署向二人核准及發出「電工A牌」。 廉署調查發現，封德立是建一電力及另外兩間涉案工程公司的東主。他涉嫌協助涉案電工偽造5年電工經驗的工作證明文件，以便他們向機電署申請註冊「電工A牌」。