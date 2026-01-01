DR. KONG「厚底地雷鞋」突爆紅　女生瘋搶斷貨：做健康地雷妹

健康鞋專門店Dr. Kong的鞋履是不少學童的「童年品牌」，旗下一款厚底皮鞋近日於社交平台Threads因被網民推介突然爆紅，掀起搶購熱潮，由於有$599買一送一優惠，帖文其後瘋傳，吸引不少喜愛日系裝扮及看演唱會「增高」的女生到門市入手，導致全線門市斷貨。對於品牌突「翻生」，不少女生留言笑稱要入手做個「健康的地雷妹」、「Dr. Kong應該沒想過自己會變成地雷Brand」、「成單嘢有大寶冰室feel」。

網民：單嘢有大寶冰室feel 事因有數名網民在Threads發文分享，指在Dr. Kong發現了一對極具日系「地雷系」（Jirai Kei，一種以暗黑哥德風格為主的穿搭）風格的厚底皮鞋，形容該鞋款設計較時尚，與外界對Dr.Kong的傳統學生鞋不同，「可以襯地雷衫，拆咗前面嗰個閃石W就好百搭」，穿起來也相當舒適，鞋舌及鞋面物料軟硬適中，完全沒有新皮鞋常見的「刮腳」問題，即使長時間穿著也沒有磨損，建議額外配搭高足弓鞋墊，行走時會更加舒適穩定。

帖文其後瘋傳，不少年輕女網民隨即搶購，「多謝樓主推介，今日即刻去咗買。左腳用鉗拆咗兩粒W。另外買一送一揀咗對銀色ballet flat」、「店員小姐話呢兩日好多人試呢對鞋」、「真係好舒服仲要夠哂高、完全就係為追星人而設」、「唔係你出po，大家對Dr. Kong印象仲停留喺老土學生鞋款」、「大癲，身邊朋友個個即刻話要去買」、「我對dr kong嘅印象仲係勁out嘅鞋款 居然會有呢種類型嘅」、「Dr. Kong應該冇諗過有日會變地雷brand」、「地雷要健康，去搵Dr.Kong」、「做個健康嘅地雷妹」、「Dr Kong 成年生意額都唔夠呢幾日勁」、「成單嘢有大寶冰室feel」。

買一送一即被搶 店方稱暫未接受訂貨 有網民及後指有關鞋款周二（27日）已於全線門市賣斷貨，「店員話已經全市斷貨，訂都冇得訂」。Dr. Kong及後開設官方Threads發文表示「脆友們……你哋真係唔係講笑咁勁。你哋發掘嗰兩款地雷系列我哋𠵱家努力加單中，暫時未接受訂貨呀。有新消息，我哋會即刻update大家！」