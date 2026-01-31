競技訓練塑造堅韌自律性格　前香港游泳代表隊成員投考警隊

前香港游泳代表隊成員黃鈺茵、榮譽警棍得獎人譚樂怡，以及最優秀學員得獎人程炫。

香港警察學院日前舉行結業會操，其中3名警員在典禮上分享自己加入警隊前的經歷，包括「榮譽警棍」得獎人譚樂怡、前香港游泳代表隊成員黃鈺茵，以及「最優秀學員」得獎人程炫。

護理專業訓練培養同理心

畢業於護理系的譚樂怡曾在政府部門任職行政主任，從小熱愛警察題材的電視劇，以及偵探解謎遊戲，夢想可以成為一名警察。她更分享就讀大學期間到警隊毒品調查科實習的經歷，從執法者的角度深入觀察社會問題，尤其親眼目睹毒品摧毀青少年的一生令她深有感觸，同時使她更堅定要成為一名警務人員，家人亦對此表示十分支持。她又認為，在護理專業訓練過程中所培養的同理心，讓她更懂得與他人溝通的技巧，能夠更妥善地處理糾紛，協助她未來的警務工作。