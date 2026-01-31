競技訓練塑造堅韌自律性格　前香港游泳代表隊成員投考警隊

香港警察學院日前舉行結業會操，其中3名警員在典禮上分享自己加入警隊前的經歷，包括「榮譽警棍」得獎人譚樂怡、前香港游泳代表隊成員黃鈺茵，以及「最優秀學員」得獎人程炫。
護理專業訓練培養同理心
畢業於護理系的譚樂怡曾在政府部門任職行政主任，從小熱愛警察題材的電視劇，以及偵探解謎遊戲，夢想可以成為一名警察。她更分享就讀大學期間到警隊毒品調查科實習的經歷，從執法者的角度深入觀察社會問題，尤其親眼目睹毒品摧毀青少年的一生令她深有感觸，同時使她更堅定要成為一名警務人員，家人亦對此表示十分支持。她又認為，在護理專業訓練過程中所培養的同理心，讓她更懂得與他人溝通的技巧，能夠更妥善地處理糾紛，協助她未來的警務工作。
競技訓練經歷塑造堅韌自律性格
至於大學主修工商管理的黃鈺茵則有不同經歷，她6歲起習泳，8歲加入中國香港游泳總會。運動生涯近15年的她曾代表香港參加不同賽事，包括在2017年參加第五屆阿什哈巴特亞洲室內暨武藝運動會。而這些競技訓練的經歷塑造了她堅韌和自律的性格，學會在挫折中不斷調整與進步，並時刻保持正面心態面對逆境。加入警隊前她曾在任職交通工程顧問期間，當時曾與警務處代表合作，無論是制訂施工期間的臨時交通安排，還是事故應變方案，都深深感受到警務人員的專業精神和嚴謹的工作態度，讓她開始對警務工作產生興趣，因此決定投考警隊，並希望利用自己的工作經驗成為一名交通警。
學警訓練令性格更堅韌包容
最優秀學員得獎人程炫亦表示，自己從小就嚮往警察這份職業。中學畢業後他在內地國際學校修讀高中，其後到美國修讀副學士，主修康復治療，然而他發現這個學科並不適合自己。回港後，他在一個教育及職業展覽留意到警隊的學警預備訓練課程正招募學員，便馬上報名參加。以「最優秀學員」身分完成學警預備訓練課程的他，於去年7月以學警身分再次踏入警校。入班第一個星期，高強度與高標準的基礎訓練模式已讓他真正體會到警隊的嚴謹。回望過去，他認為學警訓練讓他明白到真正的責任是有擔當，性格也變得更加堅韌和包容。他亦學會當機立斷，在高壓環境下快速分析，同時深知畢業不是終點，而是作為一名警察責任更重的起點。