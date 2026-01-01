警方瓦解提供虛假破產服務詐騙集團　集團設「業績龍虎榜」

警方瓦解一個以提供虛假破產服務為幌子的詐騙集團，拘捕7名本地人士。警方估計受害人數多至100名，涉及金額或高達1,000萬元。

警方去年接獲4名受害人報案，指他們接到電話推銷，聲稱可協助申請低息貸款。其後，受害人被邀至葵芳一間訛稱為會計公司的地址，由2名職員推銷所謂「個人小型破產計劃」，並虛假聲稱參與計劃後無需償還現有債務，且不受破產令限制，例如仍可購買物業、車輛或申請貸款等。

當受害人表示有興趣後，隨即會被另一名職員帶往一間位於尖沙咀的財務公司，並以高達47%的年利率借貸，金額由38,000至170,000元不等。受害人取得貸款現金後，該職員隨即以「轉介手續費」名義取走款項。其後，受害人被轉介至指定的律師樓辦理所謂的「個人小型破產計劃」。但當受害人向律師樓查詢時，才發現實際上是申請正式破產，亦無辦法再聯絡之前作推銷的騙徒。警方指騙徒用「卡數一筆清」、「舊債唔使還」等噱頭吸引受害人，利用受害人在沉重債務壓力下的無助，用一個可以翻身的假希望，將受害人新借的貸款「榨乾榨淨」，令受害人的處境雪上加霜。