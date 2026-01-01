合約實習牙醫涉擅閱覽16人醫療紀錄　衞生署：轉介執法部門刑事調查

衞生署今表示，一名按非公務員聘用條款聘用的合約實習牙科醫生懷疑未經授權閱覽16人的醫療紀錄，署方轉介執法部門進行刑事調查。若證實有違法違規行為，衞生署會按既定程序嚴肅跟進，強調一直十分重視僱員的品行操守，有既定機制規管員工的行為及紀律。如懷疑員工涉及不當行為，會嚴肅調查和秉公處理。

衞生署早前接獲電子健康紀錄申請及諮詢中心轉介一名市民的查詢，關注為何其最近在未有使用衞生署服務的情況下，收到短訊指出其醫健通紀錄被衞生署醫護人員閱覽。衞生署展開調查，初步發現一名合約實習牙科醫生曾多次在未經授權下，透過學童牙科診所的臨床醫療信息管理系統及醫健通擅自閱覽並非其病人的醫療紀錄，共涉及16人，涉事的合約實習牙科醫生報稱該16名病人是其認識的。