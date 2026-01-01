合約實習牙醫涉擅閱覽16人醫療紀錄　衞生署：轉介執法部門刑事調查

衞生署今表示，一名按非公務員聘用條款聘用的合約實習牙科醫生懷疑未經授權閱覽16人的醫療紀錄，署方轉介執法部門進行刑事調查。若證實有違法違規行為，衞生署會按既定程序嚴肅跟進，強調一直十分重視僱員的品行操守，有既定機制規管員工的行為及紀律。如懷疑員工涉及不當行為，會嚴肅調查和秉公處理。
衞生署早前接獲電子健康紀錄申請及諮詢中心轉介一名市民的查詢，關注為何其最近在未有使用衞生署服務的情況下，收到短訊指出其醫健通紀錄被衞生署醫護人員閱覽。衞生署展開調查，初步發現一名合約實習牙科醫生曾多次在未經授權下，透過學童牙科診所的臨床醫療信息管理系統及醫健通擅自閱覽並非其病人的醫療紀錄，共涉及16人，涉事的合約實習牙科醫生報稱該16名病人是其認識的。
已被暫停職務
衞生署已向個人資料私隱專員公署、電子健康紀錄專員和香港牙醫管理委員會（牙管會）報告事件，並已通知受影響的人士。有關合約實習牙科醫生已被暫停職務。為避免同類事件再次發生，衞生署將會檢討及優化現有的内部系統安全措施，並已督促所有員工及醫護人員，必須嚴格遵守衞生署制定的資訊科技保安及醫護人員使用醫健通的內部指引，確保他們充分理解保障病人個人資料的重要性。
根據衞生署制定的內部指引，醫護人員在取覽病人的電子健康紀錄時必須注意保護病人私隱及遵守相關法例，包括《電子健康系統條例》。同時，醫護人員必須在獲得病人的同意，並符合「有需要知道(Need to Know)」及「病人正接受其護理(Patient Under Care)」的原則下，才可取覽載於任何衞生署的臨床醫療信息管理系統及醫健通内的醫療紀錄。有關指引與醫健通所頒布的實務守則一致，並規定所有醫護人員在申請醫健通戶口前必須細閱指引，並於申請表格上簽署確認已經了解及會遵守相關規定。同時，所有取覽醫健通所載的電子健康紀錄的活動均會被記錄，以供核查，有效防範濫用。