51歲的士司機葵涌「躺平」開車 被票控不小心駕駛(更新)

【2月3日更新】 警方表示留意到近日網上流傳一段短片，顯示一輛市區的士於1月28日上午在葵涌梨木道懷疑未有適當固定汽車制動器而讓車輛溜前。新界南總區交通部人員主動對案件展開調查。經深入調查後，人員今日（2月3日）票控一名51歲本地男司機涉嫌「不小心駕駛」。事件中並無人受傷。根據《道路交通條例》，干犯不小心駕駛，最高可被判監禁6個月及罰款5,000元。

該段15秒的短片，可見的士停泊在葵涌石蔭邨附近的梨木道路面，從外望進車廂，司機位置似乎無人，但的士突然向前行駛，約10米後停下，突然有一名戴鴨嘴帽的頭顱「彈起」，原來是司機將椅背放下躺臥，任由的士前進，幸當時路面沒有其他車輛，未有釀意外。有網民留言表示「危駕」、「咁恐怖」、「懶到咁」、「成功解鎖新技能」、「危害其他道路使用者」、「終於引入無人駕駛的士」、「應該用了潛望鏡駕駛技術」、「對腳好長」、「人哋揸開F1唔通又話你知」。