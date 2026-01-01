保信堂X 榮川愛心基金　中醫健康推廣日暨感謝禮　 免費中醫義診贈藥 助弱扶老

為回饋市民的信賴與支持，「保信堂」早前（1月25日）在藍田麗港城商場舉辦了「中醫健康推廣日暨感謝禮」，活動獲榮川愛心基金全力支持，夥同中醫義工及多個義工團隊，為藍田區的街坊提供中醫義診和健康教室，為長者提供健康生活的建議。活動更請來多個團體派員帶來包括舞蹈、鼓樂、讚美操、集體舞、快樂椅子舞、空靈鼓、唱歌等連串精彩表演，讓參與的老友記和小朋友可以一展才藝。還有多位中醫師主持的免費健康講座，為街坊帶來養生和調理身體的知識。當日參加活動的街坊，更會獲得一份健康小禮物。

一站式多元服務 照顧長者需要 活動司儀之一，榮川愛心基金義務總幹事伍曼儀指，於2023年成立的「保信堂」，不單為長者提供一站式多元照顧，如長者中醫義診服務，更有多區社區關懷行動和上門探訪、關懷清潔工友、協助宏福苑災民，更有「無聲同行」計劃以幫助聽障朋友，以及照顧無家者、單親媽媽及新來港人士等的不同服務。而榮川愛心基金同樣成立於2023年，於2024年基金主要從事教育資助工作，到了2025年則加入扶老工作，當時與保信堂開展了合作，除了舉行多場義診及外展服務外，亦為弱勢社群，如聽障朋友提供中醫義診及教育，助他們增加對中醫的認識，並拍攝了多套手語的短視頻，向聽障朋友解釋中醫的基本知識。

榮川愛心基金義務總幹事伍曼儀

伍曼儀並指保信堂的宗旨一直為「尊老、敬老、養老、助老」，而榮川愛心基金的創辦人亦一直希望憑感恩之心施澤於有需要人士。於2024年與保信堂商討，很感謝他們有一連串外展、義診，以及中醫推廣，與榮川愛心基金的宗旨相符，故一拍即合，於2025年兩者攜手推出廣泛義診服務，由以往只局限於一區，正式廣泛推廣到其他地區。更開心的是找到不少志願團體幫忙，其中一個是位於港島的「醫藝一心關懷服務社」，讓義診活動得以向全港推廣。除義診外，保信堂亦會贈送藥物，至今有過千人受惠。

獲榮川愛心基金贊助 服務從東九龍擴至全港 保信堂總幹事蔡宇彬指，以往受制於資源有限，保信堂原本只是扎根於九龍東的慈善機構。自獲榮川愛心基金贊助後，才得以將服務推廣至九龍其他地區，甚至新界。保信堂一直以服務長者為主，過往舉辦多次中醫推廣活動，除了診症外，保信堂亦與浸會大學中醫學院合作，於社區舉辦多次中醫講座。適逢榮川愛心基金亦有意推廣中醫，與基金合作後，便將推廣目標轉向弱勢社群，包括聽障人士、兒童、單親媽媽等以往難以接觸的群體。

保信堂總幹事蔡宇彬

他續指保信堂並推出「醫義同行」活動，所有人於保信堂自費以正價求醫，便可獲發一張「醫義同行長者義診券」，讓有需要的長者可享用一次全免中醫義診服務（包括問診＋藥或針灸）。保信堂亦希望與企業合作，因不少打工仔是照顧者，他們正面對沉重的心理壓力，希望更多企業與保信堂合作，可以幫助照顧者，同時亦讓有需要長者受惠，保信堂更會與企業合作組織義工活動，讓企業員工參與親手將義診券送予有需要長者，此舉亦有助企業做好ESG報告，一舉多得。現時於港九新界各區約有廿多位中醫師參與醫義同行計劃，服務有需要長者。

優惠價中醫服務 與企業機構合作達到多贏 2026年伊始，保信堂希望與更多不同機構合作，如向精神問題（抑鬱）提供服務，以優惠價格（80元）提供服務減輕病人的經濟壓力。保信堂亦與「一線通平安鐘」合作，讓長者可透過平安鐘預約保信堂的中醫服務，並同樣以優惠的價格提供診症，藥物或針灸服務。 保信堂與基金，亦希望向一批年齡大的清潔工友推供優惠價的中醫服務，助他們調養身體，同時亦藉關心助他們調節心理健康，提升抗逆能力。希望更多人或機構能有錢出錢，有力出力，用實際行動扶助弱勢，盡力做到「助弱」的目標。

電話 : (852) 3622 3199 / 3622 3198

保信堂官網：https://www.poshuntong.org/

地址：觀塘成業街6號泓富廣場22樓2205室