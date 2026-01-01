COMEBUYTEA飲品咬「脆脆哋」異物　顧客驚覺是曱甴　食環署檢控分店

旺角MOKO新世紀廣場的台式飲品店COMEBUY TEA近日捲入衞生風波。不但有顧客拍攝到店內水吧位置驚現曱甴，昨日(28日)更有市民投訴，指在購買的荔枝烏龍蘆薈飲品中，幾乎喝到最後一口時竟發現杯內有曱甴，事件隨即引起公眾關注。食環署今日回覆傳媒查詢時確認，已派員巡查涉事店舖，發現食物室存在不潔情況，遂根據《食物業規例》(第132X章)向店舖負責人提出檢控，並作出衞生教育，提醒須定期防治蟲鼠及保持食物、個人及環境衞生。署方同時指出，過去十二個月未曾接獲有關該分店的類似投訴。

咬到「脆脆哋」不明物驚覺是曱甴

涉事顧客表示，昨日下午約五時在該分店購買飲品，飲至接近底部時突然咬到一粒「脆脆哋」的不明物，「開頭以為係啲蘆薈渣 嘍出嚟」，才驚覺是一隻曱甴，感到極度噁心。他其後在網上發文，形容自己「買到曱甴烏龍」，並指起初以為是蘆薈渣，結果卻是蟑螂，更直言「仲要咬到，我真係冇嘢好講」。他嘗試致電店舖投訴未果，最後向食環署舉報，並表示事件令他心有餘悸，誓言不會再光顧。

事件在網上迅速傳開，不少網民留言批評，更有人分享近期到同一分店購買飲品時，亦曾目睹水吧位置有曱甴在沖茶區旁爬動，令人質疑店舖衞生管理。