【繞場一週】公益慈善研究院與北京大學攜手解鎖中國慈善事業潛力

國家慈善事業發展迅速，根據《中國慈善捐贈 2024》報告，內地社會組織在2023年共接收1,510億元人民幣的慈善捐款，其中企業捐款佔總額 76.6%，反映商界在慈善領域舉足輕重。有見及此，香港賽馬會及其慈善信託基金成立的公益慈善研究院，聯同北京大學光華管理學院展開為期三年的研究，分析內地企業如何創造社會影響力。Jessie知道這次合作將深入探討領先企業捐贈者的策略、動機和實踐方式，並評估推動企業參與公益慈善的政策框架、獎勵機制和監管環境。

公益慈善研究院主席黃嘉純表示：「今次合作彰顯了研究院通過研究提供實用指導和工具，積極支持中國公益慈善事業發展的承諾，計劃將透過系統整理企業社會價值創造的路徑與模式，為商界帶來新的思考視角，協助企業優化捐贈策略，完善相關政策框架，提升產業能力，推動企業創造更顯著、更可持續的社會效益，確保公益慈善事業為社會帶來廣泛而持久的正面影響。」

研究團隊將由北京大學光華管理學院院長劉俏及北京大學法學院副教授金錦萍共同領導，並獲法學院及國家發展研究院代表參與組成。