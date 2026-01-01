市建局1.48萬呎價收購馬頭圍道項目 蔡宏興：七年樓齡機制不利舊區更新

市建局於2024年公布馬頭圍道/落山道重建項目，涉110個業權。市建局今日(28日)向受影響的物業業主發出收購建議，以實用面積每平方呎14,807元收購物業，相關呎價是同區7年樓齡的價格。所有業主將有60日時間考慮市建局的收購建議。

市建局解釋，有關呎價是假定為同一地區七年樓齡的假設重置單位的呎價。市建局經公開抽籤方式選出7間獨立顧問公司，並在1月中進行評估，訂定該假設單位呎價，其後獲市建局董事會轄下的土地、安置及補償委員會批准。

市建局表示，是次項目的呎價相比起其舊樓物業市值一般超出一倍，與市建局於2025年9月向土瓜灣明倫街/馬頭角道發展計劃的倍值相約；並高於2025年 2月市建局向毗鄰的靠背壟道/浙江街發展計劃發出假設單位呎價的收購建議的倍值。

與舊樓物業相比高達多1.28 倍

市建局行政總監蔡宏興表示，項目內大部分樓宇的樓齡已近60，甚至有高達70年的樓宇及一幢戰前建築，反映以「七年樓齡」的假設重置單位呎價，與市建局收購舊樓物業樓齡的差距已愈來愈大；與舊樓物業平均市值比較，更可高達多1.28 倍。相關機制所帶來的財政負擔，將不利於舊區更新的長遠可持續發展。