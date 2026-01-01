Ray Online｜方國珊用《哪吒》做例子關注政府資源　主席問使唔使利申

立法會資訊科技及廣播事務委員會舉行政策簡報會，1986年喺亞洲電視劇集主演「哪吒」嘅新界東南方國珊，發言時主動提到自己「喺電視台大」，覺得香港好多本地IP都好值得推動，又提到自己兩年前去過深圳龍崗區考察，大讚內地《哪吒》劇集嘅動畫非常豐富，需要人才製作，關注當局會點樣推動同埋提供資源。委員會主席、選委界邱達根隨即講笑咁問返方國珊，「關於哪吒方面，方議員使唔使申報(利益)呀」，喺議事堂引嚟一陣笑聲。

黃錦輝倡仿南韓建共享漫畫平台

文化體育及旅遊局局長羅淑佩話，當局已經好全方位地去做動漫，而「創意智優計劃」其中一個首要目標就係培養本地人才。羅淑佩喺會議開場發言時亦介紹提到，文創產業發展處透過「創意智優計劃」推動廣告、建築、設計、數碼娛樂、音樂、印刷同出版、電視，以及透過電影發展基金推動電影發展，至今分別向計劃同基金，注資咗約64億元同29億元，文創處亦喺產業導向原則下資助業界倡議嘅項目，包括促進文化知識產權發展。

政府計劃將香港成為八大中心，包括區域知識產權貿易中心、中外文化藝術交流中心等。委員會副主席、選委界黃錦輝話，香港嘅動漫其實做得唔錯，有唔少自己嘅IP，關注政府會唔會考慮仿傚南韓網路漫畫平台「WEBTOON」，成立一個本地公開嘅共享漫畫平台推動IP經濟。羅淑佩回應話，文創處嘅「創意智優計劃」一直資助唔少動漫作品，依家亦都初見成績，同時都有唔少動漫作品攞到獎、拍成電影兼上畫等，日後會研究黃錦輝嘅建議。