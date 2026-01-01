公屋滋擾投訴3年達1.9萬宗　寶田邨居首位　青衣秀茂坪有屋邨上榜

公屋鄰居滋擾個案屢見不鮮。房屋局局長何永賢表示，房屋署過去3年共收到約1.9萬宗涉及公屋租戶滋擾鄰居的投訴，房委會已實施涵蓋30項不當行為的屋邨管理扣分制，強調目的是提高租戶的意識從而作出改善，而非逐出租戶。在房委會轄下的197條公共租住屋邨，去年屯門寶田邨接獲最多滋擾查詢和投訴個案，達270宗，其次是青衣長青邨。
最多投訴涉噪音滋擾
何永賢書面回覆立法會議員質詢稱，過去3年收到涉及滋擾的投訴，最多為約1.1萬宗的噪音滋擾，其他類別如養狗、言語騷擾等有5,000宗，冷氣機滴水佔3,000宗，另有70宗涉及在單位內積存垃圾。
去年接獲滋擾查詢和投訴個案的屋邨，寶田邨以270宗成為全港之冠，佔該邨人口2.9%，其後依次為180宗的長青邨、170宗的秀茂坪秀茂坪邨、150宗的油塘油麗邨，以及140宗的將軍澳厚德邨和樂富橫頭磡邨。何永賢表示，投訴個案數目只佔約210萬公屋人口的0.3%，由接獲查詢和投訴直至完成處理，逾三分之一個案可在10日內完成，整體平均日數為13日。
▼去年接獲滋擾查詢和投訴個案最多的10條屋邨▼
公共屋邨
個案數目(約)
佔屋邨人口百分比
長青邨
180
1.13%
大窩口邨
120
0.62%
秀茂坪邨
170
0.51%
油麗邨
150
0.71%
厚德邨
140
1.21%
健明邨
120
0.66%
尚德邨
110
0.71%
華富(一)邨
130
1.09%
寶田邨
270
2.9%
橫頭磡邨
140
0.88%