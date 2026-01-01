公屋滋擾投訴3年達1.9萬宗　寶田邨居首位　青衣秀茂坪有屋邨上榜

公屋鄰居滋擾個案屢見不鮮。房屋局局長何永賢表示，房屋署過去3年共收到約1.9萬宗涉及公屋租戶滋擾鄰居的投訴，房委會已實施涵蓋30項不當行為的屋邨管理扣分制，強調目的是提高租戶的意識從而作出改善，而非逐出租戶。在房委會轄下的197條公共租住屋邨，去年屯門寶田邨接獲最多滋擾查詢和投訴個案，達270宗，其次是青衣長青邨。

最多投訴涉噪音滋擾 何永賢書面回覆立法會議員質詢稱，過去3年收到涉及滋擾的投訴，最多為約1.1萬宗的噪音滋擾，其他類別如養狗、言語騷擾等有5,000宗，冷氣機滴水佔3,000宗，另有70宗涉及在單位內積存垃圾。

去年接獲滋擾查詢和投訴個案的屋邨，寶田邨以270宗成為全港之冠，佔該邨人口2.9%，其後依次為180宗的長青邨、170宗的秀茂坪秀茂坪邨、150宗的油塘油麗邨，以及140宗的將軍澳厚德邨和樂富橫頭磡邨。何永賢表示，投訴個案數目只佔約210萬公屋人口的0.3%，由接獲查詢和投訴直至完成處理，逾三分之一個案可在10日內完成，整體平均日數為13日。 ▼去年接獲滋擾查詢和投訴個案最多的10條屋邨▼ 公共屋邨 個案數目(約) 佔屋邨人口百分比 長青邨 180 1.13% 大窩口邨 120 0.62% 秀茂坪邨 170 0.51% 油麗邨 150 0.71% 厚德邨 140 1.21% 健明邨 120 0.66% 尚德邨 110 0.71% 華富(一)邨 130 1.09% 寶田邨 270 2.9% 橫頭磡邨 140 0.88%