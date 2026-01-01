熱門搜尋:
本地
出版：2026-Jan-28 22:48
更新：2026-Jan-28 22:48

公屋滋擾投訴3年達1.9萬宗　寶田邨居首位　青衣秀茂坪有屋邨上榜

房屋署過去3年共收到約1.9萬宗涉及公屋租戶滋擾鄰居的投訴。(資料圖片／林俊源攝)

公屋鄰居滋擾個案屢見不鮮。房屋局局長何永賢表示，房屋署過去3年共收到約1.9萬宗涉及公屋租戶滋擾鄰居的投訴，房委會已實施涵蓋30項不當行為的屋邨管理扣分制，強調目的是提高租戶的意識從而作出改善，而非逐出租戶。在房委會轄下的197條公共租住屋邨，去年屯門寶田邨接獲最多滋擾查詢和投訴個案，達270宗，其次是青衣長青邨。

最多投訴涉噪音滋擾

何永賢書面回覆立法會議員質詢稱，過去3年收到涉及滋擾的投訴，最多為約1.1萬宗的噪音滋擾，其他類別如養狗、言語騷擾等有5,000宗，冷氣機滴水佔3,000宗，另有70宗涉及在單位內積存垃圾。

去年接獲滋擾查詢和投訴個案的屋邨，寶田邨以270宗成為全港之冠，佔該邨人口2.9%，其後依次為180宗的長青邨、170宗的秀茂坪秀茂坪邨、150宗的油塘油麗邨，以及140宗的將軍澳厚德邨和樂富橫頭磡邨。何永賢表示，投訴個案數目只佔約210萬公屋人口的0.3%，由接獲查詢和投訴直至完成處理，逾三分之一個案可在10日內完成，整體平均日數為13日。

▼去年接獲滋擾查詢和投訴個案最多的10條屋邨▼

公共屋邨

個案數目()

佔屋邨人口百分比

長青邨

180

1.13%

大窩口邨

120

0.62%

秀茂坪邨

170

0.51%

油麗邨

150

0.71%

厚德邨

140

1.21%

健明邨

120

0.66%

尚德邨

110

0.71%

華富(一)邨

130

1.09%

寶田邨

270

2.9%

橫頭磡邨

140

0.88%

