物聯網火警偵測系統10舊樓試行 料次季完首階段評估或擴至更多樓宇

大埔宏福苑大火後，社會關注消防安全問題。消防處去年底引進「物聯網火警偵測系統」先導計劃，至今已在全港10幢6層或以下的舊式樓宇安裝「物聯網火警偵測系統」。保安局長鄧炳強表示，處方正評估先導計劃成效，料今年第二季完成，如效果理想，將考慮應用在所有相關樓宇。 選委界議員林筱魯在立法會上關注如何利用科技加強消防安全，鄧炳強表示，消防處去年底引進先導計劃，至今在港九新界的10幢6層或以下舊式樓宇安裝「物聯網火警偵測系統」，讓有關樓宇免卻裝設消防喉轆等消防裝置。

鄧炳強表示，系統具備實時監察及迅速傳輸火警訊號的功能，透過無線訊號連結整個系統。當「物聯網火警偵測系統」偵測到火警時，會透過無線訊號即時通知消防處通訊中心，讓消防處在火警最初期即使未有人報警的情況下，仍能第一時間調派消防車輛處理火警事故。鄧炳強稱，消防處正持續評估先導計劃成效，料今年第二季完成首階段評估。若效果理想，處方會考慮讓「物聯網火警偵測系統」在所有相關樓宇應用。 對於是否符合成本效益，鄧炳強表示，以往安裝消防喉轆系統至少1至2年，新系統只需2至3個星期；一個消防喉轆系統安裝約花60萬元，新系統約只需20萬元。

選委界范駿華關注會否引入更多消防科技，鄧炳強表示，內地尚未正式使用無人機救火，但有先導計劃，故政府會參考內地，將先導計劃引入香港。 鄧炳強又指，消防處鼓勵物業管理公司引入數碼化的消防設備維修保養紀錄管理系統，涵蓋電子巡查紀錄、到期提示和缺失跟進流程等功能，提升整體消防安全。此外，亦鼓勵市民在住用處所使用獨立火警偵測器和其他手提滅火設備。 新呼吸器內置氣源分享系統可為他人提供氣源 此外，選委界吳傑莊在書面質詢上問到局方會否增加撥款，讓消防處添置更多科技裝備。鄧炳強回覆稱，今年1月消防處剛推出使用的新呼吸器配備通訊輔助儀器，能提供短距離通訊系統並於面罩內收音，提升火場通訊清晰度。新呼吸器亦內置氣源分享系統，隊員在火場內無需額外工具即可迅速為有需要同事提供氣源。

此外，消防處亦積極研究滅火無人機的技術和應用情況。處方正與內地相關部門保持交流，並進行實地測試工作，期望當技術成熟時可執行任務。 大埔宏福苑大火後，230幢私人樓宇要拆除外牆棚網。發展局長甯漢豪回覆民建聯議員鄭泳舜書面質詢時表示，230幢樓宇中以深水埗區佔最多，共有47幢；其次為油尖旺區，有43幢；中西區則有28幢。至於元朗、大埔、沙田和北區各有2幢。 甯漢豪指，230幢樓宇中，有6幢樓宇的棚架搭建超逾兩年，分布於中西區、東區、深水埗、屯門及灣仔區。她表示，一般而言，外牆工程完工後，棚架理應可清拆，一般不應搭建多年。惟她指，拆除棚架的實際時間受多種因素影響，例如工程改動或其他不可預見的因素，亦有可能涉及工程合約問題；又或者工程進度及費用爭議。

另外，范駿華關注政府會否考慮只允許達阻燃標準的帆布及棚網進口，以防止不合規的建築物料流入市面。甯漢豪回覆時說，保護網、帆布等有多樣用途，其他非建築或維修用途亦未必需要相關物料有同樣的阻燃效能標準，不認為適宜一刀切以單一標準控制帆布及保護網進口。