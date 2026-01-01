議員促暫停補充失業率高工種外勞 孫玉菡：僱主難請人須適度輸入

政府於2023年9月推出補充勞工優化計劃，以解決勞動力短缺問題，首批兩年合約期的輸入勞工已陸續於去年9月起完約。政府正檢討相關計劃，有業界人士憂慮，若已接受培訓的外勞不獲批准繼續留港，僱主向其投入的資源將化為烏有；有議員則關注能否就失業率高的工種訂立暫停輸入外勞機制。勞工及福利局長孫玉菡稱，會確保本地工人優先就業，惟「很多僱主想請也請不到」，須同時容許適度輸入外勞。
孫玉菡表示，補充勞工優化計劃自2023年9月4日推行以來，截至去年12月共接獲逾22,500宗申請，涉及申請輸入逾17.1萬名勞工；其中申請人數最多的5個行業包括餐飲服務業、零售業、保安服務業、清潔服務業和貨運業。同期獲批的申請為14,900多宗，涉及96,100多名輸入勞工，獲批人數最多依次為侍應生、初級廚師、廚師、售貨員和清潔工人。
飲食界立法會議員梁進提出書面質詢，關注政府會否推出措施，確保表現良好且合資格外勞，在續約後能無縫留港工作。孫玉菡回應指如僱主在輸入勞工僱傭合約屆滿時仍須繼續聘用外勞，要向勞工處遞交申請。新申請及輸入勞工續約申請均按相同的優化計劃規定處理，包括僱主須進行本地招聘，優先聘請合適的本地求職者。在完成本地招聘後，勞工處會就每宗申請作出分析。若輸入勞工續約申請獲得批准，僱主可自行決定續聘在其任職的輸入勞工或按既定渠道改聘新員工。
孫玉菡：出現錯配問題
另一方面，九龍西立法會議員梁文廣及九龍東立法會議員張培剛，在立法會大會上關注政府能否為八高行業制定停止輸入外勞機制。孫玉菡回覆質詢時表示，雖然目前失業率較兩年前上升，惟出現錯配問題，「很多僱主想請也請不到」。孫玉菡舉例指，不少僱主在發出聘書後，卻聘請不到本地工人，原因或包括不想做輪班工作、工作地點偏遠、薪酬待遇不貼合預期。「我們很想設法讓本地工人優先就業；但另一方面在無辦法情況下，都要容許僱主適當輸入外勞。」
對於會否針對有意就業的婦女或長者推出專門鼓勵就業措施，孫玉菡則稱，現時推行的再就業試行計劃成功，未來會加強推廣。