議員促暫停補充失業率高工種外勞 孫玉菡：僱主難請人須適度輸入

政府於2023年9月推出補充勞工優化計劃，以解決勞動力短缺問題，首批兩年合約期的輸入勞工已陸續於去年9月起完約。政府正檢討相關計劃，有業界人士憂慮，若已接受培訓的外勞不獲批准繼續留港，僱主向其投入的資源將化為烏有；有議員則關注能否就失業率高的工種訂立暫停輸入外勞機制。勞工及福利局長孫玉菡稱，會確保本地工人優先就業，惟「很多僱主想請也請不到」，須同時容許適度輸入外勞。

孫玉菡表示，補充勞工優化計劃自2023年9月4日推行以來，截至去年12月共接獲逾22,500宗申請，涉及申請輸入逾17.1萬名勞工；其中申請人數最多的5個行業包括餐飲服務業、零售業、保安服務業、清潔服務業和貨運業。同期獲批的申請為14,900多宗，涉及96,100多名輸入勞工，獲批人數最多依次為侍應生、初級廚師、廚師、售貨員和清潔工人。