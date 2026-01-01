安全帶新例一段時間後檢討 陳美寶：初心保障安全

巴士強制佩戴安全帶法例生效數日，社會仍然有很多爭議聲音。運輸及物流局長陳美寶強調，法例的初心「由頭至尾得一個，就係保障乘客安全」，又明白市民需時適應和習慣，強調會以勸喻為主，當法例實施一段時間後會與巴士營辦商檢視安排，如改善安全帶的設計、清潔等。

陳美寶出任運輸署長期間的2018年，發生大埔公路嚴重交通意外，事後獨立檢討委員會提出的45項建議，不包括提議政府立法強制戴安全帶。對於社會上有建議應豁免短途巴士戴安全帶的要求，陳美寶指，有部分短途路線亦會經過高速公路，強調佩戴安全帶可以保障乘客安全。她又說戴安全帶只是其中一個加強安全的措施，巴士公司就企位安排已加設防滑地面、加長欄杆等，是有一整全配套保障乘客安全。