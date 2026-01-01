安全帶新例一段時間後檢討 陳美寶：初心保障安全

巴士強制佩戴安全帶法例生效數日，社會仍然有很多爭議聲音。運輸及物流局長陳美寶強調，法例的初心「由頭至尾得一個，就係保障乘客安全」，又明白市民需時適應和習慣，強調會以勸喻為主，當法例實施一段時間後會與巴士營辦商檢視安排，如改善安全帶的設計、清潔等。
陳美寶出任運輸署長期間的2018年，發生大埔公路嚴重交通意外，事後獨立檢討委員會提出的45項建議，不包括提議政府立法強制戴安全帶。對於社會上有建議應豁免短途巴士戴安全帶的要求，陳美寶指，有部分短途路線亦會經過高速公路，強調佩戴安全帶可以保障乘客安全。她又說戴安全帶只是其中一個加強安全的措施，巴士公司就企位安排已加設防滑地面、加長欄杆等，是有一整全配套保障乘客安全。
陳：相關規例國際常見
被問到當初修例未有諮詢公眾是否太倉卒，陳美寶指相關規例在國際常見，香港的小巴和的士亦一直有戴安全帶規定，現時只是延伸到在巴士上實行，並非今天的新事物。她稱有留意市民回饋，如關注安全帶是否乾淨、鬆緊程度、上落車時有不便等，樂意積極跟進。
有九巴安全帶疑被剪爛
交通諮詢委員會主席黃仕進昨稱，佩戴安全帶可保障乘客安全毋庸置疑，尤其是巴士等較大的車輛，遇上交通意外時沒扣上安全帶的乘客，可被拋離座位甚至拋出車外。他指，任何新措施推出都有磨合期，面對新事物或許會有不便，強調使用安全帶可帶來保障。另外，九巴一輛86K線巴士昨有乘客發現安全帶懷疑剪爛，在到達總站後通知車長，九巴嚴厲譴責有關行為。