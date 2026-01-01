去年網安事故飆升27%創新高 釣魚攻擊結合AI成最大風險

暢遊網絡世界須小心提防陷阱，惟人工智能(AI)日趨普及，陷阱亦變得防不勝防。生產力促進局轄下的香港網絡安全事故協調中心(HKCERT)發表年度報告《香港網絡安全展望2026》，指去年本港錄得15,877宗網絡安全事故，按年上升27%，創歷年新高。其中以網絡釣魚攻擊最為普遍，佔近六成，並已由傳統電郵蔓延至社交媒體、即時通訊平台及加密貨幣平台，威脅範圍愈趨廣泛。

生產力局首席數碼總監黎少斌表示，隨着AI技術進步，黑客開始利用具自主學習能力的代理式AI進行更高階的攻擊，例如建立仿真度極高的假網站，引誘代理式AI輸入員工帳號和假密碼，或利用生成式AI令釣魚訊息更真實、更難辨識。他指出，部分企業缺乏清晰規範，尤其是中小企在資源有限下更難掌握潛在風險，一旦遭入侵惡意程式便可能自動執行，令防範難度大增。