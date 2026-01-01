美元貶值帶挈 ! 外匯基金大賺3310億創紀錄 余偉文：去年情況特殊難長期持續

外匯基金無懼貿易摩擦和地緣政治衝擊，去年創出破紀錄投資回報！金管局昨公布，外匯基金去年投資收入錄3,310億元，按年大升51.3%，創歷年最高紀錄；各項分類包括債券、港股、其他股票、外匯及其他投資，全數錄得正回報，為過去15年來第三次出現。不過，金管局總裁余偉文指，去年全球市場出現多項利好因素疊加的特殊情況，未必能長期持續，今年有多項因素均有可能影響金融市場表現，如情況轉差，金融市場或會出現較大波動。

外匯收入虧損變大賺384億

去年外匯基金報捷，主要功臣包括由2024年虧損356億元，變成去年大賺384億元的外匯收入，主要受惠去年美元兌其他主要貨幣貶值約9%，帶來外匯估值上調；另外，香港股票回報大升55.5%，至339億元，其他投資即使未計入去年第四季估值，亦已大升53.6%，至424億元。至於規模最大的債券投資，去年回報1,422億元，升4.6%；其他股票回報741億元，升7.2%。

以回報率計，外匯基金在去年的整體投資回報率為8%。其中「投資組合」回報率為12.4%，而「支持組合」回報率則為5.2%。「長期增長組合」自2009年至去年9月底的年率化內部回報率為11.2%。

余偉文指，美國政府去年4月初宣布一系列關稅措施後，全球股市和債市皆曾急劇下挫；惟踏入下半年貿易摩擦影響較預期小，加上人工智能(AI)技術快速發展帶動資本投入等因素，投資環境顯著改善，再配合主要央行於年內調低政策利率，亦有助提升市場氣氛。不過他亦表示，多項利好因素疊加的特殊情況未必能長期維持，今年可能影響金融市場的因素多，包括環球經濟狀況、主要央行的貨幣政策、AI發展和地緣政治衝突等。事實上，除去年外，過去15年來只曾於2017年和2020年出現過各主要組成部分全錄正回報的「非常特殊」情況，面對複雜多變的投資環境，金管局仍會繼續堅守「保本先行、長期增值」的原則，謹慎而靈活地管理外匯基金。

未有計劃大規模增持貴金屬

黃金價格不斷飛升，市場亦關注金管局在貴金屬資產的涉獵程度。余偉文指，外匯基金的配置須兼顧港元穩定與高流動性需求，即使黃金具避險屬性，但目前仍未有大規模增持計劃。金管局副總裁李達志補充，外匯基金沒有任何貴金屬的實物投資，去年也沒有提升實金投資；強調配置要考慮5年、甚至15年的回報及風險，且會多元化投資，不會因短期市場變動而調整持倉。

國際金價昨繼續破頂，現貨金昨一度升穿每安士5,300美元大關，高見5,311美元，大升2.3%，已連升8個交易日；現貨白銀更曾高見每安士116美元。本港飾金價格昨普遍每両賣出價報5.89萬元，買入價4.71萬元。