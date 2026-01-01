地盤擬全面禁煙 調查：工人支持反對各半 7成人稱罰15萬不合理

大埔宏福苑大火後，政府計劃修例於地盤全面禁煙，下月初將提交修訂案予立法會審議，不打算容許地盤內設吸煙區，若有工人吸煙，最高罰款15萬元。僱主即承建商大判、二判等若然未有盡責也會被起訴，最高罰款40萬元。香港建造業總工會於本月20至27日進行問卷調查，收集了439位工友的意見，受訪者涵蓋地盤各個工種，結果顯示對是否地盤全面禁煙，支持及反對約各佔一半。7成受訪者認為地盤吸煙最高罰款15萬元屬不合理。

根據結果，有226位受訪者（51.5%）支持地盤全面禁煙，213人反對（48.5%）。有近七成受訪者（305位）認為，假若在新修訂條例中列明在地盤範圍內抽煙，最高罰款十五萬元，表示不合理。另外，有五成半受訪者（243位）認為，因在地盤抽煙而被辭退，表示不合理。總工會亦向受訪者詢問最有效地盤禁煙方法（以多項選擇方式作答），最多受訪者認同的是「在地盤範圍外設立『吸煙區』」、鼓勵工友參加戒煙行動及定額罰款不多於一萬元。