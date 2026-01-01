熱門搜尋:
本地
出版：2026-Jan-29 12:24
更新：2026-Jan-29 12:24

主教山僭建爭議持續　梁文廣倡選址規劃康體設施平衡遊客居民需要

主教山僭建爭議持續，梁文廣倡選址規劃康體設施平衡遊客居民需要。(資料圖片)

深水埗主教山僭建爭議持續，地政總署早前要求佔用者清空場地，而毛澤東雕像亦須在下月9日前移走。九龍西立法會議員梁文廣今早(29)在港台節目中提到，主教山佔用官地的情況已存在超過十年。當時設施僅包括乒乓球桌及健身架，規模遠不及現時龐大，因此區議會未有直接處理，但近年情況漸趨失控，使問題愈見嚴重。他認為首要應恢復主教山的自然景觀，讓行山市民可享受原有風景，並建議在主教山一帶物色合適且安全的用地，正式規劃康體設施，相信能平衡遊客與市民的需要。

20226月作執法「劃線」

地政總署原定於20226月清除非法搭建物，但因居民強烈反對而暫緩行動。至於該日期後新增的構築物，九龍西區地政處依據《土地雜項條例》採取管制行動，變相以此作為執法「劃線」。梁文廣認為，這不是最佳做法，因為佔用官地行為可能涉及非法開發山脊，影響斜坡安全，不應單純以時間界定處理方式，但理解政府為避免產生衝突與對立而以此作為緩衝。

被問到「劃線」會否間接鼓勵其他人開墾及霸佔官地，他重申並非「劃線」前的佔地行為就不處理，因為非法設施明顯存在，山坡也可能有安全風險，但可透過緩急先後的執法方式處理，並聆聽意見於社區增設規劃設施，逐步取締不安全的違規建設，相信此做法較易為各方接受。

