乘客戴安全帶「被困」45分鐘 內部藏錫紙 城巴報警：疑有人蓄意破壞(更新)

【18:23更新】強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例周日（25日）生效，若巴士座位已裝設安全帶，乘客必須全程佩戴，否則可被檢控，最高罰款5,000元及監禁3個月，有市民反映佩戴安全帶不方便。一名男乘客今日(29日)早上乘坐城巴抵達長沙灣欲下車時未能解開安全帶，報警求助，消防到場成功助其解困，該名乘客最終「被困」45分鐘。

城巴回覆《am730》查詢表示，早上約10時一輛795X號線往蘇屋方向的巴士，車長接獲乘客報告指其中一條安全帶未能解開。車長按照既定指引安排巴士停靠最接近的長沙灣昌華街巴士站跟進，向車務控制中心報告事件後，該名乘客在消防人員協助下離開座位。