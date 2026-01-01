乘客戴安全帶「被困」45分鐘　城巴揭鎖扣藏錫紙疑蓄意破壞 警列求警協助(更新)

強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例周日生效，若巴士座位已裝設安全帶，乘客必須全程佩戴，否則可被檢控，最高罰款5,000元及監禁3個月，有市民反映佩戴安全帶不方便。一名男乘客周四(29日)早上乘坐城巴抵達長沙灣欲下車時未能解開安全帶，報警求助，消防到場成功助其解困，該名乘客最終「被困」45分鐘。運輸署指非常關注事件，已要求營辦商就個案提交報告，嚴肅跟進。 【1月30日更新警方回應】警方周五(30日)回覆《am730》查詢表示，接獲城巴報案，稱一輛795X號線的安全帶內有一張錫紙阻礙鎖扣運作，案件列作「求警協助」。

城巴加強檢查車隊安全帶 城巴周四回覆《am730》查詢表示，早上約10時一輛795X號線往蘇屋方向的巴士，車長接獲乘客報告指其中一條安全帶未能解開。車長按照既定指引安排巴士停靠最接近的長沙灣昌華街巴士站跟進，向車務控制中心報告事件後，該名乘客在消防人員協助下離開座位。 城巴高度關注事件，將檢查涉事安全帶調查故障原因，並就事件對乘客乘車體驗及行程受影響致歉。公司已即時作出指示，加強對車隊安全帶的檢查工作，以確保其處於良好狀態。為配合安全帶新規定實施，城巴正進行一項安全帶專項檢查，目標在短期內完成對全車隊逾1,700輛巴士每條安全帶的深度檢查。此外，已將安全帶性能的各項測試項目納入巴士每月例行檢查，以監測安全帶使用率提升後的狀況。

運輸署已要求交報告 運輸署回覆查詢稱，周四接獲專營巴士營辦商報告一宗乘客座位安全帶懷疑被干擾導致失靈的個案，乘客需在協助下解開安全帶。署方非常關注事件，已要求營辦商就個案提交報告，嚴肅跟進。運輸署重申，政府一直密切留意佩戴安全帶新規定的實施情況，仔細聆聽乘客在不同情況佩戴安全帶的意見，並已清晰要求專營巴士營辦商，除持續宣傳乘客需佩戴安全帶外，亦必須做好日常安全帶檢查、清潔和維護工作，確保所有安全帶安裝妥當及運作正常。

40歲男乘客熄冷氣後感不適 警方回覆《am730》表示，早上11時28分接獲一名44歲巴士司機報案，稱長沙灣深水埗運動場外一架巴士上的40歲男乘客報稱欲下車時未能解開安全帶，熄冷氣後感不適，由消防協助解困，最終男子清醒由救護車送往明愛醫院治理。消防處回覆《am730》表示，早上11時27分接獲長沙灣道有巴士乘客求助報案，行動出動3架消防車、1架救護車、1架救護電單車共16名消防及4名救護員協助。 城巴其後表示，下午進一步檢查涉事安全帶後，發現鎖扣內部被一張錫紙阻礙正常運作，正循有人蓄意破壞安全帶方向調查，公司將報警處理。

揚言向巴士公司索償醫療費 乘客陳先生接受《有線新聞》訪問時稱，早上乘坐城巴由將軍澳到長沙灣上班，臨下車發現安全帶無法解開，嘗試按扣不果，只可將肩膊帶鬆開，惟未能解開腰部安全帶，及後鄰座乘客請車長協助也不行，惟上報城巴獲回應不能用剪刀剪開，最終報警召喚消防員亦解不開，及後要用十多分鐘鬆開安全帶。最後他「被困」超過45分鐘才能離開座位，因為感到頭暈不適要送院。陳先生質疑如發生火警或者重大事故應可以酌情剪開，因乘客無法逃生就會有嚴重後果，促政府「想多幾個方面」。陳先生早前接受《東張西望》訪問時，則揚言會向巴士公司索償醫療費。

