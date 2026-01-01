城巴40歲男乘客戴安全帶「被困」45分鐘消防助鬆開 頭暈不適送院(更新)

強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例周日（25日）生效，若巴士座位已裝設安全帶，乘客必須全程佩戴，否則可被檢控，最高罰款5,000元及監禁3個月，有市民反映佩戴安全帶不方便。有報道指一名男乘客今日(29日)早上乘坐城巴抵達美孚欲下車時未能解開安全帶，報警求助，消防到場成功助其解困，該名乘客最終「被困」45分鐘。《am730》已就事件向城巴查詢。

警方回覆《am730》表示，早上11時28分接獲一名44歲巴士司機報案，稱長沙灣深水埗運動場外一架巴士上的40歲男乘客報稱欲下車時未能解開安全帶及感不適，由消防協助解困，最終男子清醒由救護車送往明愛醫院治理。消防處回覆《am730》表示，早上11時27分接獲長沙灣道有巴士乘客求助報案，行動出動3架消防車、1架救護車、1架救護電單車共16名消防及4名救護員協助。