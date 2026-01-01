競委會揭14間工程承辦商及顧問公司團標　涉17個屋苑大廈維修工程合約值7億

競爭事務委員會一連兩日（1月28日及29日）展開執法行動，根據法庭手令搜查27個處所，包括14間工程承辦商及顧問公司的辦公室，以及涉案人士的住所。有關公司涉嫌於全港17個屋苑及大廈的維修工程招標期間，涉嫌從事圍標等反競爭行為，初步估計相關合約總值約7億元。

競委會過去2年就樓宇維修工程的圍標問題採取了4次執法行動，過程中揭發另一個潛藏的圍標集團。競委會掌握的資料顯示，該集團主腦為一間工程承辦商，成員包括多間工程承辦商、顧問公司及其他相關人士，已於全港多區運作一段時間。該集團透過不同手段，意圖操控投標結果。在部分目標維修工程招標期間，集團主腦會向顧問公司索取屬機密資料的工程估價，然後再協調集團內其他成員的投標安排，例如以較高價入標（俗稱「豬仔標」），營造競爭假象，藉此掩護主腦中標。