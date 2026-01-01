網上熱話｜港鐵數碼服務站驚現「接龍」遊戲 網民：贏先拎到乘車優惠？

港鐵於各個鐵路站設立數碼服務站，可讓MTR Mobile登記用戶連結八達通，乘搭港鐵車程賺取MTR分換領免費車程。近日社交平台流傳照片，顯示太子站內「數碼服務站」有屏幕正運行視窗作業系統經典遊戲「接龍」，引起網民熱議。
該名網民周三(28日)於社交平台Threads發帖文，問「邊個扮緊工？」，指事發於太子站大堂的數碼服務站，左面屏幕如常運行「MTR分推廣活動」程式，惟右面屏幕卻是經典遊戲「接龍」，亦可見服務站運行視窗系統，影片可見當時有人已開了「接龍」程式逾54分鐘，已成功取得135分。
帖文引發網民熱議，有人笑稱問是否需要通關「打爆機」才能獲MTR分，「定係贏咗先拎到乘車優惠呀」、「玩接龍，玩贏咗有MTR分」、「係咪玩贏，獎金直接入落八達通？」、「會唔會係win左有獎double point?」，另有網民稱「錯重點，宜加仲有人玩接龍？」、「大佬好out」、「佢等緊你完成埋佢」、「太子玩接龍笑死」、「邊度有得玩？我想去挑機喎」。有人懷疑是否有職員「蛇王」，「忙裏偷閒」、「職員在打機」、「比你發現，呢個站個位工作人員炒得了」、「究竟有幾悶先至要玩接龍」。有網民則稱曾於「數碼服務站」屏幕運行其他程式，「我開Excel之類」。