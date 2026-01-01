網上熱話｜港鐵數碼服務站驚現「接龍」遊戲 網民：贏先拎到乘車優惠？

帖文引發網民熱議，有人笑稱問是否需要通關「打爆機」才能獲MTR分，「定係贏咗先拎到乘車優惠呀」、「玩接龍，玩贏咗有MTR分」、「係咪玩贏，獎金直接入落八達通？」、「會唔會係win左有獎double point?」，另有網民稱「錯重點，宜加仲有人玩接龍？」、「大佬好out」、「佢等緊你完成埋佢」、「太子玩接龍笑死」、「邊度有得玩？我想去挑機喎」。有人懷疑是否有職員「蛇王」，「忙裏偷閒」、「職員在打機」、「比你發現，呢個站個位工作人員炒得了」、「究竟有幾悶先至要玩接龍」。有網民則稱曾於「數碼服務站」屏幕運行其他程式，「我開Excel之類」。