積犯毆斃老翁謀殺罪成　官斥行為恐怖殘忍判囚終身

被告張國輝(56歲)，被控於2021年12月4日在香港深水埗南昌街香港科技專上書院外，謀殺70歲男子劉榮漢。控方透露，被告自1991年起有38項案底，包括襲警、傷人、販毒、刑毀和勒索等，曾被判監禁、醫院令及判入小欖精神病治療中心。

案發時，目擊證人聽到叫聲，望向聲音來源時，看見被告不停毆踢死者，當時死者已倒臥地上，胸口有大量血跡，無法說話及意識不清。證人曾喝止被告，但被告稱「我跟大飛，唔驚坐監」。另一目擊證人當日亦看到被告不斷毆打死者，死者倒地仍不停狂踢，於是報警。被告在警誡下稱患抑鬱症4至5年，與死者素未謀面，但因死者案發前以粗口辱罵他而動手。

法官胡雅文判刑時指，本案是一場悲劇，被告有12項暴力相關定罪記錄，明顯是個暴力的人。案發時被告襲擊體弱的死者，即使死者倒地仍用力踢向死者，甚至用盡全力踩踏死者，相關閉路電視片段非常恐怖，斥其行為殘忍及不理智。法官另指，兩名目擊證人分別曾喝止被告和報警，若非兩人提供協助，恐怕難以將被告繩之以法，兩人應獲嘉許。