機場櫻花園情人節前一周料最美　第三期擴建增39棵估計吸引10萬人

本港天氣近日有回暖跡象，赤鱲角機場櫻花園種植的櫻花亦陸續開花，為連續第四年開花。負責種植和保養的機管局表示，今年第三期擴展共新增39棵適合華南地區的好運來櫻花，並特別把路徑設計成高低起伏、中間新增不少支路，方便遊人「打卡」。整個櫻花園佔地已由最初的1萬呎增至3萬呎，合共種植160棵櫻花樹。

商業綠化不想捆綁一起

距離情人節還有大約兩星期，機管局運行執行總監姚兆聰相信櫻花在未來兩、三周會盛開，預期情人節前的一星期景色會最漂亮，但有部分因新種植預計要3月才開花。他又稱，機管局已承諾「年年都加花」，暫時已有明年第四期擴展的選址。被問到機場的商場11 SKIES被外界形容為「死場」，櫻花園是否有望帶動該處人流時，姚兆聰稱並不是要把商業和綠化捆綁一起，希望香港市民能享受機場城市。