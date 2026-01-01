中環藝嚐展3月於香港首度揭幕　呈現文化盛會

全新文化盛會Central Yards中環藝嚐展，將於3月26日至4月5日在中環海濱活動空間舉行。

全新文化盛會Central Yards中環藝嚐展，將於3月26日至4月5日在中環海濱活動空間舉行。體驗展設有10個主題展廳，為各年齡層的參加者提供沉浸式食藝體驗。 訪客可在佔地近20,000平方呎的專屬帳篷內，探索10個不同主題的沉浸式展廳。每間展廳均搭配獨一無二的精緻創意小食及以標誌性藝術流派為靈感—從印象派、超現實主義、現代主義至新普普藝術，將不同世代的藝術透過味覺、觸覺與想像重新演繹。 其中兩個展廳將聚焦香港藝術面貌，涵蓋香港當代藝術及新水墨藝術，並聯同香港知名藝術家，為體驗展度身打造沉浸式、場地專屬藝術裝置。在Central Yards中環藝嚐展，訪客將可近距離感受藝術的吸引力、參與高度互動的體驗，並漫遊多個精心佈置的打卡點，以創新的方式探索與享受藝術的無窮樂趣。

突破性的國際藝術流派煥新呈現「Pop It!」展廳的靈感源自新普普藝術，以不同大小的反光泡泡設計來點綴空間。訪客可從展廳中間的巨型夾公仔機取出可愛的「普普氣球狗啫喱」，為體驗增添驚喜。 受現代主義啟發的「Roll With It」展廳則以色彩繽紛的燈箱與幾何形板為主題，現場工作人員會按訪客的喜好，即場剪下其心儀色調的「七彩風味絲帶」，鹹甜交織的滋味隨之綻放，盡享視覺與味覺交織的雙重體驗。 「Drip」展廳以表現主義為靈感，鋪滿風格鮮明的圖案，訪客可從繽紛的彩管中品嚐不同口味的特色飲品。「Go Bananas!」巧妙詮釋觀念藝術，將一個個仿真水果貼滿牆面，充滿趣味與驚喜感。訪客更可從指定的牆上取得可食用的「一口脆皮香蕉」，豐富這場感官之旅。

超現實主義則在「Feast Your Eyes」展廳登場。訪客需探頭穿過一層薄紗，一桌豐盛擺設的視覺盛宴隨即映入眼簾，當中一罐可食用的珍珠更以達利的奇思妙想風格為體驗增添驚喜亮點。 「Blue-tiful」展廳以錯位視覺為核心，巧妙演繹歐普藝術，透過雞蛋形態在沉浸式藍色光影中營造視覺錯覺，築構出完美的圓形意象。訪客在此展廳將獲得「歐普彩蛋」—一款由蛋漿製成的蛋形甜點，並放在經典的雞蛋盒中延續錯覺藝術的想像力，圓滿多重感官享受。 「Bloomin’Marvellous」展廳受印象派啟發，分成兩個部分呈現出來：訪客會率先踏進一個佈滿巨型花卉的花園，隨後就是動態花卉影像展廳，訪客可坐在豆袋上慢慢感受藝術的氛圍。「佛卡夏花」在展廳中悄然綻放—每一朵紙藝花的花蕊由佛卡夏麵包製成，濃濃橄欖油及迷迭香的香氣漫延整個展廳，誠邀訪客摘下心儀的「花朵」，體驗一場味覺與視覺交融的美妙饗宴。

「Cabinet of Curiosities」展廳以空間主義為靈感，邀請訪客從色彩紛呈的展品中選取一顆彩球，並開啟對應顏色的櫃門取得一款精緻夾心朱古力Bonbon，以充滿層次的甜味喚醒味蕾。

Central Yards中環藝嚐展創辦人及董事總經理Arbiona Cadman表示：「Central Yards中環藝嚐展旨在透過味覺、視覺、聽覺與敘事元素，重新想像我們與藝術文化之間的連結。藉著把美食與藝術的交融置於體驗核心，我們誠邀大眾以一種意想不到且充滿滋味的方式，重新探索熟悉的世界，讓藝術變得更易於接觸、更具教育意義，並創造難忘回憶。」

早鳥門票現已公開發售 早鳥門票現已於官方網站正式開售。展覽每日開放時間為上午10時至晚上9時，採取分段入場制，每半小時設一個入場時段。成人早鳥門票價格由每人256元起，每張門票包括於指定時段優先入場、暢遊全部10個主題展廳，以及品嚐10款專屬的精緻創意小食。 除主要展覽體驗外，訪客亦可參加「Edible Workshops」，親手創作屬於自己的可食用藝術品，延伸展覽的互動性及學習樂趣。工作坊需額外付費，每節費用為280元。