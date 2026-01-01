「十本好讀」得獎名單出爐　厲河JK羅琳獲選為本年度「最愛作家」

香港教育城今日(29日)假西九文化區M+會堂舉行第22屆「十本好讀」頒獎典禮。活動旨在表揚深受學生及教師喜愛的優質書籍，並嘉許本地具創作才華的作家，與學界攜手推動「愛閱讀．樂分享」的文化，持續為校園注入閱讀動能。本屆「十本好讀」以「雲端悠遊書海」為主題，寓意線上閱讀無遠弗屆，引領讀者跨越時空。
「本地原創大獎」旨在表彰本地作者的創作才華，為優秀原創作品提供更高的曝光度與發展機會。由厲河著作、陳秉坤插圖的《大偵探福爾摩斯》第66集：猩仔神探，分別贏得「小學組本地原創大獎」及「小學生最愛書籍」；厲河亦榮膺本年度「小學生最喜愛作家獎」，他表示「寫作是燃燒生命、描寫生命和影響生命的，能夠從事寫作是十分榮幸的事」感謝小學生讀者和老師投票的同時，衷心感謝插圖師陳秉坤與他並肩創作，激發他的靈感。
中學組方面，我是不白吃的《吃透中國史·唐》贏得「本地原創大獎」；而中學生最愛書藉為「《哈利波特魔法圖鑑》」，該原著作者JK羅琳亦同時獲選為「中學生最愛作家」。
10本「教師推薦好讀」
今屆「教師推薦好讀」小學組及中學組各投選出5本好書，小學組第一位是陳麗華著作的《趣味歷史繪本︰100 歷史大人物》，另外有《繪本工作細胞（1）敵人入侵！白血球與細菌大對決》、《大偵探福爾摩斯》第 66 集：猩仔神探、《香港好時光》及《閃爍的童年（2）必讀溫情故事 50 篇》。中學組第一位為簡佩珊著作的《遊走香港屋邨誌》，另外4本為《最後的故事—殯葬禮儀師之書夜行事錄》、《哈利波特魔法圖鑑》、《今天不會都是壞事：已發生的讓你牽掛、未發生的讓你 擔憂？SNOOPY 史努比的定律智慧》及《外界的聲音只是參考，你不開心就不參考》。
10間學校獲「積極參與學校獎」
至於積極參與學校獎小學組及中學組分別有5間學校獲獎，並頒發獎項予參與「閱讀約章」計劃的得獎學校。獲獎小學分別為九龍婦女福利會李炳紀念學校、佛教陳榮根紀念學校、香港仔聖伯多祿天主教小學、聖公會田灣始南小學，以及德雅小學。中學組方面則有天主教郭得勝中學、香港中文大學校友會聯會陳震夏中學、陳瑞祺(喇沙)書院、香港紅卍字會大埔卍慈中學，香港道教聯合會鄧顯紀念中學。