出版：2026-Jan-29 17:42
更新：2026-Jan-29 17:42

「十本好讀」得獎名單出爐　厲河JK羅琳獲選為本年度「最愛作家」

香港教育城舉行第22屆「十本好讀」頒獎典禮。

香港教育城今日(29)假西九文化區M+會堂舉行第22屆「十本好讀」頒獎典禮。活動旨在表揚深受學生及教師喜愛的優質書籍，並嘉許本地具創作才華的作家，與學界攜手推動「愛閱讀．樂分享」的文化，持續為校園注入閱讀動能。本屆「十本好讀」以「雲端悠遊書海」為主題，寓意線上閱讀無遠弗屆，引領讀者跨越時空。

「本地原創大獎」旨在表彰本地作者的創作才華，為優秀原創作品提供更高的曝光度與發展機會。由厲河著作、陳秉坤插圖的《大偵探福爾摩斯》第66集：猩仔神探，分別贏得「小學組本地原創大獎」及「小學生最愛書籍」；厲河亦榮膺本年度「小學生最喜愛作家獎」，他表示「寫作是燃燒生命、描寫生命和影響生命的，能夠從事寫作是十分榮幸的事」感謝小學生讀者和老師投票的同時，衷心感謝插圖師陳秉坤與他並肩創作，激發他的靈感。

中學組方面，我是不白吃的《吃透中國史·唐》贏得「本地原創大獎」；而中學生最愛書藉為「《哈利波特魔法圖鑑》」，該原著作者JK羅琳亦同時獲選為「中學生最愛作家」。

小學生及中學生最愛書籍分別由《大偵探福爾摩斯》第 66 集：猩仔神探及《哈利 波特魔法圖鑑》奪得。 第 22 屆「十本好讀」頒獎典禮，由教育局局長蔡若蓮博士，JP（前排左七）以 及香港教育城董事會主席李漢祥先生（前排左六)擔任主禮嘉賓，表揚本地原創作 品，推動校園閱讀文化。 教育局局長蔡若蓮博士致辭時鼓勵學生多讀書、勤讀書，感受「海納百川，有容乃大閱讀」的力量和享受閱讀的樂趣。 香港教育城董事會主席李漢祥先生致歡迎辭，寄語每位同學以書為舟、以好奇心為帆，在廣闊的書海中自由探索。

10本「教師推薦好讀」

今屆「教師推薦好讀」小學組及中學組各投選出5本好書，小學組第一位是陳麗華著作的《趣味歷史繪本︰100 歷史大人物》，另外有《繪本工作細胞（1）敵人入侵！白血球與細菌大對決》、《大偵探福爾摩斯》第 66 集：猩仔神探、香港好時光》及《閃爍的童年（2）必讀溫情故事 50 篇》。中學組第一位為簡佩珊著作的《遊走香港屋邨誌》，另外4本為《最後的故事—殯葬禮儀師之書夜行事錄》、《哈利波特魔法圖鑑》、《今天不會都是壞事：已發生的讓你牽掛、未發生的讓你 擔憂？SNOOPY 史努比的定律智慧》及《外界的聲音只是參考，你不開心就不參考》。

10間學校獲「積極參與學校獎」

至於積極參與學校獎小學組及中學組分別有5間學校獲獎，並頒發獎項予參與「閱讀約章」計劃的得獎學校。獲獎小學分別為九龍婦女福利會李炳紀念學校、佛教陳榮根紀念學校、香港仔聖伯多祿天主教小學、聖公會田灣始南小學，以及德雅小學。中學組方面則有天主教郭得勝中學、香港中文大學校友會聯會陳震夏中學、陳瑞祺(喇沙)書院、香港紅卍字會大埔卍慈中學，香港道教聯合會鄧顯紀念中學。

厲河（圖中）榮膺本年度「小學生最喜愛作家獎」，由他著作、陳秉坤（圖左）插圖 的《大偵探福爾摩斯》第 66 集：猩仔神探，分別贏得「小學組本地原創大獎」及 「小學生最愛書籍」殊榮。 JK 羅琳榮獲「中學生最愛作家」，其著作《哈利波特魔法圖鑑》榮獲「中學生最愛 書籍」殊榮，由出版社代表領獎。 閱讀約章計劃其中兩間得獎學校獻主會聖馬善樂小學及廖寶珊紀念書院的學生代表 發表得獎感言。 香港道教聯合會鄧顯紀念中學是積極參與學校獎中學組得主之一。

