「十本好讀」得獎名單出爐　厲河JK羅琳獲選為本年度「最愛作家」

香港教育城今日(29日)假西九文化區M+會堂舉行第22屆「十本好讀」頒獎典禮。活動旨在表揚深受學生及教師喜愛的優質書籍，並嘉許本地具創作才華的作家，與學界攜手推動「愛閱讀．樂分享」的文化，持續為校園注入閱讀動能。本屆「十本好讀」以「雲端悠遊書海」為主題，寓意線上閱讀無遠弗屆，引領讀者跨越時空。

「本地原創大獎」旨在表彰本地作者的創作才華，為優秀原創作品提供更高的曝光度與發展機會。由厲河著作、陳秉坤插圖的《大偵探福爾摩斯》第66集：猩仔神探，分別贏得「小學組本地原創大獎」及「小學生最愛書籍」；厲河亦榮膺本年度「小學生最喜愛作家獎」，他表示「寫作是燃燒生命、描寫生命和影響生命的，能夠從事寫作是十分榮幸的事」感謝小學生讀者和老師投票的同時，衷心感謝插圖師陳秉坤與他並肩創作，激發他的靈感。