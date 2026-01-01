黃大仙祠年廿九晚9時開放　料2至4萬人次入園上「頭炷香」

嗇色園黃大仙祠在大除夕年廿九(16日)晚上9時起，開放給市民入祠等候，可選擇進入晚上11時或午夜12時的等候區輪候，按工作人員指示分批於子時上「頭炷香」，上香後須離開，屆時祠內將實施單向參神路線及人潮管制措施，不設求籤區、跪拜區及供品區。

嗇色園行政總裁冼碧珊表示，去年逾2.3萬人次上「頭炷香」，預計今年會有約2至4萬人次，需視乎當日天氣等情況。園方早前已與警方、民安隊、食環署等舉行會議，討論人流路線安排。黃大仙祠在正月初一至十五會繼續實施人潮管制措施及單向參神路線，預料新春期間入園人次會與蛇年相若，即接近100萬左右。祠內會額外增聘保安連同約200名義工，每日約有200至300人維持秩序。