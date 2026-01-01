戴假髮帽掠多舖7.4萬元貨後售予越南雜貨店　警拘4非華裔男女

西九龍總區刑事部發現一個以非華裔人士為骨幹的犯罪團伙，專門從本港各大型時裝連鎖店或日用品零售商或超市接二連三地偷取各式各樣的貨品，每次都會在貨架上迅速將一些大量及同款的貨品放入袋且未有付款就離開，犯案過程往往是少於1分鐘非常熟練，而且會精心挑選店舖人流比較多、店舖職員繁忙、產品分散範圍較廣闊的店舖落手。

低於市價轉售圖利

該團夥得手後會將偷回的貨品運到旺角或深水埗的一個住宅大廈單位作儲存。其後將贓物以低於市價發售給兩間越南雜貨鋪收取現金，而雜貨鋪亦會以輕微低於市價的價值出售或郵寄出國轉售圖利。經調查，警方發現該犯罪集團至少牽涉27宗由上年12月到本年1月尾，發生於九龍及新界各區的店舖盜竊案，涉案貨物超過250件，價值約7.4萬元。