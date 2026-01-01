安全帶法例列明僅適用1.25起新登記巴士　江玉歡促解說免誤會所有巴士同受限

巴士乘客強制佩戴安全帶實施數日，法例在社會引起不少爭議。在上屆立法會有份審議《道路交通(安全裝備)規例》修例的前立法會議員江玉歡，表示新法例僅適用於法例生效當日，即本月25日起新登記的巴士，因此只有乘搭該批巴士的乘客才需要按法例佩戴安全帶。

法例第374F章《道路交通(安全裝備)規例》的第8AB條「乘客座位的安全帶及固定點」列明，條文涵蓋的每一輛巴士須在所有乘客座位備有認可安全帶，而條文只適用於2026年1月25日或該日之後首次登記的每一輛巴士，屬學生服務車輛的巴士除外。第374F章的第8D條亦指出，乘客在第8AB條適用的巴士乘客座位時，必須佩戴安全帶。

本身是律師的江玉歡在社交平台指出，換言之在本月25日前首次登記的巴士，如裝有安全帶乘客可為保安全而自願佩戴，而不佩戴的乘客亦不會負上刑事責任。她建議政府能清楚解說條文，以免公眾誤以為相關佩戴安全帶的規定和罰則適用於所有巴士。

翻查運輸署去年11月3日和今年1月8日發出的新聞公報，內文提到本月25日起新登記公共巴士的所有乘客座位均須安裝安全帶，惟乘坐這些車輛時如座位已安裝安全帶，「不論車輛是否新登記，司機和座位乘客均須佩戴。」