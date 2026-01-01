去年2500大專生受騙 失逾3億 防騙平台助跨界別合作 防青年受騙

不同年齡人士皆有可能墮入騙案，青少年亦不例外。警務處長周一鳴表示，去年約有2,500個大專生受騙，損失金額超過3億元，有些人更被騙徒利用，參與非法活動。為加強青少年的防騙工作，警務處與機構聯合成立「青年防騙守護平台」，並與社福機構和學術界等合作，平台會協助個案轉介，亦會進行問卷調查和個案研究等。

周一鳴表示，近年詐騙案已經成為主流罪案，受害人由成年人延伸至青年群體，警方幾乎每日接獲涉及學生的騙案。他指，去年有超過2,500名大專生受騙，總損失3億元。詐騙案不但令青少年蒙受損失，亦造成心理創傷，更有受害人自尋短見。此外，部分青少年也可能被騙徒利用，參與收款和轉款等非法活動，繼而被捕。

「青年防騙守護平台」由警務處和青協成立，周一鳴指，防騙工作刻不容緩，平台聚集不同持份者，包括執法機關、社福機構、金融及支付機構和學術界等，從不同方面應對青年面對的騙案風險。他表示，平台的工作主要涵蓋3大方向，包括將警方識別的個案向青協轉介；舉辦工作坊和教育講座；進行問卷調查及個案研究，並在完成後發表《青年防騙年度報告》。

商業罪案調查科總警司黃震宇表示，去年9至10月從10間大學收集合共7,337份與騙案相關的問卷，對象包括本地生、內地生和外國學生。調查發現，有67%受訪者、即4,926人表示曾被騙徒以不同形式接觸；3.7%受訪者、即272人曾蒙受金錢損失。分析發現，曾參與過防騙教育活動的人遇到騙案時，較未曾參與過的人懂得應對騙案。例如以遇到假冒官員騙案的反應為例，前者會交出保釋金的有0.4%，后者則有0.9%。

天主教鳴遠中學校長周黎明表示，過去兩年收到的報告顯示有9宗騙案，4宗涉電子遊戲裝備、2宗情感詐騙、2宗演唱會飛，以及1宗賭博，最大一宗損失涉1.6萬元。他指，有2宗成功攔截，當時涉事學生向老師求助，認為學生發現受騙時，應該向身邊人坦誠。

聖方濟各大學任白慈善基金電子計算及信息科學院教授黃成榮分析，有幾類人較易受騙，包括高估自己辨識詐騙能力、容易相信他人、年輕人與長者、富有同情心者、思想單純者、孤獨者和害怕麻煩他人的人。