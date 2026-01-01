人生目標轉變僅一成結婚生仔列首要 近半青年計劃BREAK暫休轉軌

青少年對追求人生目標與意義呈世代不同。近年部分青少年會辭職或休學，或在職/工作期間同時在不同範疇轉換發展，為自己安排一個「暫休轉軌(BREAK)」。有調查發現，較大比例的新一代所追求的是「個人幸福」，把傳統「結婚生仔」視為人生目標者不足一成。八成人認為職業發展對追求人生目標很重要；同時有58%人認為BREAK對追求人生目標同樣重要。近五成更有計劃BREAK，近八成半對實踐感憂慮，最主要因素是經濟壓力。
突破機構以街頭訪問方式在港九新界共收回743份有效問卷，受訪者介乎10至29歲，平均年齡18.5歲。結果顯示，79%受訪者正追求人生意義，如81.2%表示正尋找讓生命變得重要的事。53%擁有明確人生目標，就目標分類方面，「個人幸福」佔31.8%︰常見內容包括生活品質(11.7%)、旅遊(10.2%)等；其次為「財務/物質」(24.2%)。以結婚、生育、置業等傳統里程碑為人生目標者僅佔8.4%。
近年不少青少年會辭職或休學，劃出一段時間投入其他體驗，如工作假期、旅居；亦有青少年在讀書或工作期間，同時在不同範疇轉換發展，例如開展個人計劃、培養不同領域的專長志趣，相關行為統稱為「暫休轉軌BREAK」。調查亦有了解青少年對於BREAK看法，近九成八認同具意義；主要認為有助探索自我(39.4%)、體驗世界(34.3%)、學習新技能(29.2%)及休息(28.2%)。至於有否計劃或實踐，47.3%表示有計劃BREAK，但能夠付諸實行的僅22.9%。84.6%對實踐感到憂慮，主要為「經濟壓力」(34.5%)及「延誤學習/工作發展」(28.6%)。
突破機構認為，BREAK並非逃避，而是青年尋找人生意義及自主規劃的重要過程。若社會能為青年預留更多想像與嘗試空間，協助他們突破單一路線的框架，將有助建立更有盼望、更有意義的職涯與人生方向。