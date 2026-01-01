人生目標轉變僅一成結婚生仔列首要 近半青年計劃BREAK暫休轉軌

青少年對追求人生目標與意義呈世代不同。近年部分青少年會辭職或休學，或在職/工作期間同時在不同範疇轉換發展，為自己安排一個「暫休轉軌(BREAK)」。有調查發現，較大比例的新一代所追求的是「個人幸福」，把傳統「結婚生仔」視為人生目標者不足一成。八成人認為職業發展對追求人生目標很重要；同時有58%人認為BREAK對追求人生目標同樣重要。近五成更有計劃BREAK，近八成半對實踐感憂慮，最主要因素是經濟壓力。

突破機構以街頭訪問方式在港九新界共收回743份有效問卷，受訪者介乎10至29歲，平均年齡18.5歲。結果顯示，79%受訪者正追求人生意義，如81.2%表示正尋找讓生命變得重要的事。53%擁有明確人生目標，就目標分類方面，「個人幸福」佔31.8%︰常見內容包括生活品質(11.7%)、旅遊(10.2%)等；其次為「財務/物質」(24.2%)。以結婚、生育、置業等傳統里程碑為人生目標者僅佔8.4%。