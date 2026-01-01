店舖盜竊集團一分鐘極速掃貨 警拘4非華裔涉27案7.4萬元貨

聖誕及農曆新年均是香港傳統消費旺季，大型時裝連鎖店、超市等顧客人流量會較平日更多，盜竊集團伺機落手。警方近日瓦解一個由非華裔人士組成的跨區店舖盜竊集團，拘捕4人；調查顯示賊人常在店舖人流高峰、職員繁忙、貨品分散的時段，以一分鐘極速「掃貨」離開，估計集團涉27宗「高買」，貨品總值約7.4萬元。 警方於周三(28日)晚上展開突擊行動，搜查儲存單位及兩間雜貨舖，拘捕2男2女(42至47歲)，均為非華裔，當中兩名集團骨幹、持「行街紙」；另外兩名為雜貨舖職員、持身份證，分別涉盜竊罪及處理贓物罪，各人正被扣查，行動仍在進行。

行動中，檢獲懷疑贓物包括大量同款衣物(部分仍貼有價錢牌)、個人護理用品、貴價酒、食材及保健產品；亦起出賊人犯案時所穿衣物、背囊、配有假髮的帽、存放贓物的手推車及大量現金。 西九龍總區刑事部透過情報搜集與分析，並翻查大量閉路電視片段，揭發一個由非華裔人士為骨幹的跨區店舖盜竊集團。西九龍總區重案1B隊主管高級督察崔炳熙表示，該團夥專門針對本港大型時裝連鎖店、日用品零售店及超市落手。他形容賊人手法熟練，分工明確，包括常在店舖人流高峰、職員繁忙、貨品分散較廣的店舖行動，並會迅速把大量同款貨品掃入袋中，過程往往少於一分鐘並極速離開。

調查顯示，賊人將得手貨物運返旺角或深水埗的住宅單位暫存，再以低於市價批售予兩間越南雜貨舖；相關雜貨舖其後以略低市價出售，或把貨物郵寄往海外轉售圖利。警方指出，該集團至少牽涉上月至本月月底在九龍及新界多區發生的27宗店舖盜竊案，涉超過250件貨品，總值約港幣74,000元。 警方呼籲零售商加強防盜措施，包括安裝高清閉路電視、防盜閘門與磁貼，並提醒店員於繁忙時段提高警覺，留意可疑行為，以減低損失。商家對有人兜售來歷不明貨品，亦要小心，否則有可能觸犯處理贓物罪。

