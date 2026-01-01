特區政府施政十件大事評選出爐 立法會選舉成功舉行居首

其餘7件大事則分別為「啟德體育園啟用 成盛事經濟新引擎」、「持續提升國際金融中心地位 推進黃金交易市場建設」、「簡約公屋提速年內入伙惠民 置業階梯放寬轉讓助民安居」、「黎智英危害國安裁定罪成 堅定維護國家安全和香港法治」、「紀念抗戰勝利八十周年 立體多元厚植家國情懷」、「高層決策簡化程序 北都發展全面提速」及「國際調解院正式成立 助港打造『調解之都』」。

行政長官李家超在頒獎禮中致詞指，過去一年，香港在邁向由治及興新征程上，穩步前行；第八屆立法會選舉順利舉行是完善選舉制度後的第二次立法會選舉，行政立法進一步良性互動、開新局面。新一年香港需要砥礪前行，把奮鬥融入日常工作，特區政府會鞏固完善行政主導，團結愛國愛港力量，推動香港繼續積極融入和服務國家發展大局，主動對接十五五規劃等國家戰略，同時推行系統性改革，決心打破利益藩籬，讓香港變得更美好。