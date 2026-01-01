日本自由行意欲未減 內地成港人跟團新主流 業界：最多人去新疆雲南

港人愛去日韓台，但近年亦有不少人擴闊視野另覓新旅遊目的地，人生路不熟初體驗，大多會選擇旅行團。文化體育及旅遊局長羅淑佩出席香港旅遊博覽會開幕禮時指，全球旅遊趨勢不斷變化，無論抵港或出境旅客，都要求深層次及有特色的體驗，鼓勵業界發揮創意，持續提升服務質素，耳熟能詳的旅遊路線亦要推陳出新，讓旅客除自由行亦願意跟團旅行。有旅遊業界人士亦指，日本依舊為港人自由行的首選，惟內地已成港人報旅行團的新趨勢，最受歡迎的地點為新疆、雲南及西藏。

香港旅遊博覽昨起一連4日於灣仔會展舉行，逾40間旅行社和郵輪公司，提供超過200條旅行路線的旅遊產品及優惠，並邀請多個本地特色文化單位參展。 有旅遊相關代理商的日本方負責人、MicroAd海外事業本部局長井岡雄文表示，就目前觀察，未發現港人到日本的旅客有受中日關係所影響而減少；且因不少港人每年均到日本旅遊，比起內地遊客主要集中於都市旅遊，更多港人會選擇到當地參與更深度的旅行團。

新華旅遊助理總經理尤滿意亦認同，港人對於去日本的意欲並沒有減低，惟一般都以自由行模式。但不少人仍會以旅遊團方式外遊，他透露，內地已成為港人主流會去的地方，去年最受歡迎的地點為中國大陸新疆，其次則為雲南和西藏。雲南去年的收客量比前一年多3倍。而12至2月則為哈爾濱旺季，加上今年當地的冰雪大世界規模為有史以來最大，獲不少港人歡迎。被問及港人對內地旅遊意欲提高的原因，尤滿意就指或受社交平台的影響，不少港人透過小紅書博主的推介而增加對該地方的認知，因而增加到當地旅遊的意願。他又指今年長線旅行最受歡迎為歐洲和埃及，亦有不少客人查詢郵輪相關項目。

羅淑佩昨於博覽會開幕禮致辭時表示，無論抵港或出境旅客，都要求深層次及有特色的體驗。她又指，本港去年共接待近5,000萬旅客人次，按年增加12%。她又提到在第三條跑道啟用等帶動下，去年的航班數量與2018至19年相比，已回復至81%，展望今年將可升至86%。不僅意味有更多旅客訪港，亦讓市民有更多航班選擇，更容易購買機票；望機票價格可以維持平穩。