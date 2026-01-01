香港多角度｜港資國際企業開拓飛機拆卸 中飛行政總裁Norbert Marx：香港航空業仍具優勢

隨着廣州白雲國際機場T3航站樓全面啟用、深圳寶安國際機場第三跑道正式投運，目前大灣區機場群運行的跑道總數已達15條，成為全球機場跑道密度最高的區域之一，各機場無形間競爭更為激烈。中國飛機服務有限公司行政總裁Norbert Marx認為，香港作為國際航空樞紐，與內地機場相比，香港仍有無可取代的優勢。他同時表示，中飛主要股東長和憑藉強大國際網絡，有助吸引公司吸引國際業務及合作夥伴，在香港開拓新產業，進一步推動本港航空業發展。

來自德國的Norbert Marx的整個職業生涯都在航空業的不同範疇發展，擁有豐富管理及營運飛機維修業務的經驗，並於2024年8月起履新，正式擔任中飛行政總裁一職。談到香港與內地航空業角色有明顯分別，Marx認為，兩者定位不同，香港定位更國際化，作為國際航空樞紐，其技術要求及監管標準與國際接軌，地理位置獨特，仍具有無可取代的優勢。他強調，香港長期位居全球十大繁忙機場之一，在貨運方面更曾長期排名首位；雖然大灣區整合、高鐵網絡及更多機場選擇如深圳、廣州帶來競爭，但香港國際機場客運量仍有增長空間，尤其在新航機及區域需求推動下。

問到為何中飛和法國Elior Group旗下航空服務公司Elior Asia成立合資企業，攜手在香港開拓飛機拆解業務，Marx回應指，當前全球老舊飛機機齡不斷提高，加上新機供應受限，根據國際航空運輸協會去年12月的報告，自2019年至今，全球飛機交付不足的數量已超過五千架，其中一個主要原因是引擎供應短缺，以致許多飛機被迫延後退役時間，對優質部件及維修需求上升。

長和信譽有助尋找合作夥伴 他強調，退役飛機拆解市場發展潛力很大，每架退役飛機，由渦輪引擎到外殼金屬，當中九成材料和部件可以回收供其他飛機更換及重用，而香港地理位置極佳，位處東南亞中心，加上兩文三語的優勢，香港稅率比歐美國家低，可以吸引亞太地區的客戶，「另憑藉國際化環境及監管優勢，香港自然成為理想基地。」

長和作為中飛主要股東，Marx表示非常感激長和對公司的支持。他指出，航空飛機管理是國際業務，長和在全球超過五十個國家經營多元業務，提供強大的財務、網絡、網絡安全及國際資源支援，再加上長和的信譽及全球影響力，有利香港發展新領域項目，以及吸引國際業務合作夥伴。他續稱，長和今次大力支持中飛與法國Elior合作，成立合資企業，結合雙方的國際專業知識和經驗，幫助香港發展亞洲首個飛機退役可持續供應鏈及飛機部件交易中心，「這項合作推動香港航空服務業進入新里程。」

欣賞香港員工國際視野廣闊 對於香港人才及行業前景，Marx樂觀表示，香港本地員工英語能力強、國際視野廣闊，較易合作及建立關係，「人工智能正滲透各行各業，反而吸引年輕人進入航空維修業，因為他們視此為AI難以完全取代的穩定領域。」他相信，香港有足夠本地人才基礎，同時可引入國際專家，共同推動行業發展。 對於香港的印象，Marx坦言，享受香港溫和氣候，並喜歡探索香港舊區及文化。他形容香港人務實、專業，是優秀的業務夥伴。