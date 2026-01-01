來往東涌闢新路 籲分散賞櫻 機場櫻花料情人節前盛放

本港天氣近日有回暖跡象，赤鱲角機場櫻花園種植的櫻花亦陸續盛放，為連續第四年開花。機管局指，今年再擴展櫻花園的範圍並新增39棵櫻花樹，預計靠近情人節的一星期最漂亮，整個花期預計吸引10萬人次到訪，又稱已開闢一條較直接的通道往返港鐵東涌站，相信市民能更快、更安全前往。攝影：蘇文傑

負責種植和保養的機管局自2023年開始，在機場後勤區赤鱲角南路一帶種植櫻花樹，今年踏入第四年，當局進一步擴大種植範圍。最新的第三期新增39棵適合華南地區的好運來櫻花，使整個範圍的櫻花樹增至160棵，佔地亦由最初的1萬呎增至3萬呎。機管局運行執行總監姚兆聰稱，第三期範圍特別把路徑設計成高低起伏、中間新增不少支路，方便遊人「打卡」。