黃大仙祠年廿九晚9時開放 料2至4萬人次上頭炷香

農曆新年將至，不少善信將到黃大仙祠上頭炷香。嗇色園公布，農曆年廿九、即下月16日晚上9時，開放給市民入祠等候，可選擇進入晚上11時或午夜12時的等候區輪候，按工作人員指示分批於子時上「頭炷香」。屆時祠內將實施單向參神路線及人潮管制措施。嗇色園預計今年上頭炷香人次介乎2萬至4萬人次。

嗇色園表示，年廿九當日市民可在黃大仙祠外的廟宇廣場及黃大仙廣場排隊。年廿九晚9時起善信可單向流水式入祠上香，善信只可在大殿、三聖堂及盂香亭上香，上香後不可停留，不設求籤區、跪拜區及供品區，禁止攜帶元寶蠟燭、生油及大型香枝。財神宮、月老殿及從心苑年廿九當晚暫停開放，太歲元辰殿於年廿九及大年初一暫停開放，並於大年初二早上8時開放。