每両升破6萬關 創歷史 飾金1個月賣貴1萬

黃金好友殺入無人之境！金價升不停，本港飾金賣出價去年9月升抵每両4萬元大位後，上月底再突破5萬元關口，並再用僅約一個月，昨再無阻力地搗破6萬元大關，賣出價普遍報6.22萬元，買入價逼近5萬元，錄4.97萬元。
國際金價本月漲28% 銀銅跟升
國際現貨金價昨亦闖一關，昨歷史性衝破每安士5,500美元大關，高見5,594美元，即最多曾升3.6%，連升9個交易日，累計本周已進帳一成，本月升幅更高達28%。工業用途為主的其他貴金屬亦一併飛天，現貨白銀昨亦首次突破每安士120美元關口，最多升3.3%，本月已累漲63%。另外，倫敦金屬交易所(LME)的銅價亦發力追上，由11月底每噸不足11,000美元，升至昨3個月期銅曾飆約7%，至每噸13,965美元。
鮑威爾否認儲局公信力動搖
金價坐火箭的藥引之一，是美國聯儲局的獨立性受質疑。即將於5月退任聯儲局主席的鮑威爾在議息會議後表示，相關想法絕非事實，強調聯儲局的公信力正處於應有水平。對於金價飛升，他指當局會持續監察資產價格波動，但不會因此而過度反應。
分析：波動將增加 留意回調風險
市場普遍認為鮑威爾在任期間不會再減息。恒生投資管理有限公司投資總監蘇浩程預測，聯儲局將從6月起減息兩至三次，每次25個基點，而在過去3次聯儲局減息期，金價在減息前後均錄得升幅，認為現貨黃金升穿每安士5,600美元的機會很高，主要受美元持續轉弱、各國央行減持美國國債增持黃金，以及避險需求等長線因素提供支持，建議黃金持倉5%至10%。不過他提醒，隨著市場投資情緒升溫，金價波動性將增加，需要留意回調風險。