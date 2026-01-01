每両升破6萬關 創歷史 飾金1個月賣貴1萬

黃金好友殺入無人之境！金價升不停，本港飾金賣出價去年9月升抵每両4萬元大位後，上月底再突破5萬元關口，並再用僅約一個月，昨再無阻力地搗破6萬元大關，賣出價普遍報6.22萬元，買入價逼近5萬元，錄4.97萬元。

國際金價本月漲28% 銀銅跟升

國際現貨金價昨亦闖一關，昨歷史性衝破每安士5,500美元大關，高見5,594美元，即最多曾升3.6%，連升9個交易日，累計本周已進帳一成，本月升幅更高達28%。工業用途為主的其他貴金屬亦一併飛天，現貨白銀昨亦首次突破每安士120美元關口，最多升3.3%，本月已累漲63%。另外，倫敦金屬交易所(LME)的銅價亦發力追上，由11月底每噸不足11,000美元，升至昨3個月期銅曾飆約7%，至每噸13,965美元。