香港寵物節2026齊集高科技化用品 AI智能貓沙機監測糞便異常 如廁情況

科技應用於各個範疇，飼養「主子」亦要智能化。全港最大型公眾寵物展覽「香港寵物節2026」昨開幕，展內不單有多個打卡位，並有一站式供市民為愛寵選購糧食、服飾和玩具等不同產品。有展商展出高科技寵物用品，包括AI智能貓沙機，了解貓貓「去咗廁所未」；另有使用高科技芯片的寵物護理光療儀，為貓狗日常做家居保健，養護腸胃和關節。 攝影：林俊源

「香港寵物節2026」昨起至2月1日(周四至日)在灣仔會展舉行。現場設有多個主題展區及活動，另設近1,000個展位，包括多個國際寵物食品及用品品牌。走訪場內，可見不少高科技化的寵物用品。寵物智能用品總代理商邱先生表示，今年新推出的AI智能貓廁所，配合專用的水晶沙，可以吸乾貓隻大小二便的水分儲存在兩側的收藏室，幫助除臭。配合AI鏡頭，多貓家庭的寵主只要把不同貓隻相片上載至連結的應用程式中，鏡頭就可以捕捉不同角度的貓隻從而精準分辨家中貓隻情況，如糞便形態異常監測，家中哪一隻貓如廁情況一目了然；除便便外，更能監測寵物叫聲異常，並設廣角鏡紅外線夜視鏡頭等。

首年參展的PicoLabb旗下happy pet品牌，則推出皮米寵物護理光療儀系列，特有高科技PVA皮米技術芯片，以紅光護理毛孩健康。happy pet負責人CK表示，8款光療儀每個都會有獨特的型號和芯片，不同的程式使護理效果和功能亦各有不同，包括對貓或狗的日常保健、腸胃或關節養護，另有針對犬隻的皮膚健康和貓隻的腎臟護理，以照射紅光科技，在家養護毛孩健康。

展出「龍螳螂」添農曆新年氣氛 今年寵物節聯乘香港故宮文化博物館，在場內打造「古埃及文明大展─埃及博物館珍藏」專區；又特別展出螳螂活體展覽「螳潮匯展2：與龍同行」，近50種螳螂品種，包括色彩斑斕的金屬螳螂、秘魯最大型的透翅巨螳螂等。其中外形近似中國龍的「龍螳螂」更為展覽增添農曆新年氣氛。另外，場內設有多個寵物主題展區及多項不同活動，包括「懷舊金魚街」、「狗狗全運會」及一系列寵物健康講座和寵物訓練示範等。