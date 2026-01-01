競委會再揭維修圍標集團搜27處所 涉17屋苑大廈7億工程合約

不法集團覬覦維修工程，並視為「大肥肉」操控招標。競爭事務委員會深入分析以往行動所收集的證據，成功鎖定另一個圍標集團，並於近日展開新一輪調查。根據法庭手令搜查27個處所，包括14間工程承辦商及顧問公司的辦公室；相關公司涉嫌在全港17個屋苑及大廈的維修工程招標期間從事圍標等反競爭行為，初步估計涉案合約總值約7億港元。競委會指，大部分工程合約仍未批出。 競委會指，過去兩年，就樓宇維修工程的圍標問題已先後採取4次執法行動，其中兩次更與廉政公署展開聯合行動，搗破圍標集團。經深入分析以往行動所收集的證據，再發現另一個隱藏的圍標集團，於周三及四決定展開新一輪調查。

涉案集團由一間工程承辦商擔任主腦，成員包括多間承辦商、顧問公司及其他相關人士，並已在多區運作一段時間。該集團採用多種手法操控投標結果，如在部分招標項目中，主腦向顧問公司索取屬機密資料的工程估價，再統籌集團其他成員以俗稱「豬仔標」即較高價入標營造競爭假象，以掩護主腦中標。 而在另一些招標項目，承辦商之間則安排互相「陪跑」，假意競爭，讓預定承辦商取得合約。競委會指，上述行為涉及圍標、合謀定價及交換敏感資料，均屬違反《競爭條例》「第一行為守則」的嚴重行為。

競委會新一輪行動中，涉及13個住宅屋苑及單幢大廈，以及4座工業及商業大廈的維修工程，分布港、九、新界共9個地區。根據法庭手令搜查27個處所，包括14間工程承辦商及顧問公司的辦公室，以及涉案人士住所；並行使強制權力，要求有關各方交出文件和資料，以及出席競委會的聆訊。 競委會發言人表示，大部分工程合約仍未批出，亦已陸續與所有涉案樓宇相關持份者聯絡，並強調絕不姑息任何損害民生福祉的反競爭行為。該會補充，為確保調查順利進行，現階段不便公開涉案公司或案件細節。