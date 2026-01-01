乘客坐巴士被困安全帶45分鐘獲救 城巴：錫紙阻鎖扣運作 疑蓄意破壞報警

專營巴士乘客強制佩戴安全帶實施數日，昨發生一宗乘客無法解開安全帶被困的意外。涉事男乘客在準備落車時未能解開安全帶，車長接獲求救後隨即報警，最終由到場消防為事主脫困，男子被困約45分鐘。城巴及後發現安全帶鎖扣被一張錫紙阻礙運作，懷疑有人蓄意破壞，將報警處理。運輸署已要求營辦商就個案提交報告，嚴肅跟進。

昨早11時許，一名40歲男子乘搭城巴795X線巴士到長沙灣準備落車時，突無法解開安全帶，及後乘客要求車長協助亦不成功，最終報警求助。消防處出動16名消防員協助，最終慢慢鬆開安全帶協助事主脫困。事主被困約45分鐘，其後報稱感頭暈不適送院治理。城巴回覆查詢指高度關注事件，經進一步檢查發現涉事安全帶鎖扣內部被一張錫紙阻礙正常運作，懷疑有人蓄意破壞安全帶，將報警處理。