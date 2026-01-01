乘客坐巴士被困安全帶45分鐘獲救 城巴：錫紙阻鎖扣運作 疑蓄意破壞報警

專營巴士乘客強制佩戴安全帶實施數日，昨發生一宗乘客無法解開安全帶被困的意外。涉事男乘客在準備落車時未能解開安全帶，車長接獲求救後隨即報警，最終由到場消防為事主脫困，男子被困約45分鐘。城巴及後發現安全帶鎖扣被一張錫紙阻礙運作，懷疑有人蓄意破壞，將報警處理。運輸署已要求營辦商就個案提交報告，嚴肅跟進。
昨早11時許，一名40歲男子乘搭城巴795X線巴士到長沙灣準備落車時，突無法解開安全帶，及後乘客要求車長協助亦不成功，最終報警求助。消防處出動16名消防員協助，最終慢慢鬆開安全帶協助事主脫困。事主被困約45分鐘，其後報稱感頭暈不適送院治理。城巴回覆查詢指高度關注事件，經進一步檢查發現涉事安全帶鎖扣內部被一張錫紙阻礙正常運作，懷疑有人蓄意破壞安全帶，將報警處理。
據涉事乘客所述，巴士車長上報公司後獲告知不可剪爛安全帶，而是要召喚消防員協助，脫困後安全帶亦完整保留在座位。律師江玉歡向本報稱，若安全帶失靈而多番嘗試都未能解開，最直接了當的方法當然是剪爛安全帶，「冇理由下下出動消防員」、「唔work(失靈)都要俾人破壞去救人」，相信車長為救人違反公司指引剪帶屬可爭論辯解。她建議巴士公司制訂指引容許有事故時剪帶，亦不應追究涉事員工，「雙方都係無辜，一個係被困，一個係俾人鬧。」
江玉歡質疑安全帶條例不清晰
另外，安全帶相關法例第374F章第8AB條列明，每一輛在本月25日起首次登記的巴士，須在所有乘客座位備有認可安全帶；而第8D條，就「乘客須配用安全帶」部分，條文指乘客在第8AB條適用的巴士乘客座位時，必須佩戴安全帶。江玉歡表示，換言之乘搭本月25日前首次登記的巴士，即使未有佩戴安全帶都不會負上刑事責任，促請政府解說，以免公眾誤會有關規定和罰則的適用範圍。